仁慈醫院響應「健康台灣」成果 AI診斷、科技整合打造韌性醫療

為響應國家「健康台灣」政策、提升區域醫療服務韌性，仁慈醫院今天舉辦「健康台灣深耕計畫成果發表會」，邀集中央主管機關、醫界專家及地方醫療機構代表，共同分享推動成果與未來方向。仁慈醫院表示，面對高齡化社會、醫護人力挑戰及醫療數位轉型趨勢，院方透過智慧醫療、員工關懷、長照整合及綠色醫院等多面向改革，打造兼具韌性與永續的在地醫療體系。

成果發表會中，中華民國醫師公會全國聯合會榮譽理事長邱泰源分享「健康台灣深耕計畫」推動理念與未來展望，強調透過醫界合作與資源整合，持續提升整體醫療服務品質。大林慈濟醫院顧問李玉珍則以精實醫療為主題，分享透過流程優化提升醫療效率與價值的經驗；仁慈醫院院長劉益宏以「湖口之光，仁慈領航－燈塔醫院醫療傳愛」為題，說明醫院深耕社區、守護地方健康的實務成果。

偏鄉醫療與長照整合也是此次發表會焦點。臺北榮民總醫院新竹分院院長陳曾基分享「偏鄉醫院衛星計畫」，介紹跨院合作支援偏鄉醫療的經驗；仁慈醫院副院長陳永華則提出「以醫院為核心的醫養轉銜模式」，強調整合醫療與長期照護資源，建構更完整的在地照護網絡。

仁慈醫院指出，此次計畫已展現多項具體成果，包括優化醫療工作環境，透過各項員工關懷措施提升醫事人員幸福感，員工關懷滿意度達94.3%；導入AI肺部影像輔助診斷系統（LUNG CAD），提升肺癌早期偵測率、改善影像判讀效率，減輕醫師負擔。

在智慧醫療方面，仁慈醫院也全面升級整合式醫療資訊系統（HIS），涵蓋門診、急診及病房等80餘項作業系統，預計今年11月1日全面上線；另建置數位健康管理APP，讓民眾可即時監測血糖、血壓及膽固醇數據並同步上傳平台，目前已有74人使用，推動預防醫學與智慧照護並行。

此外，院方也積極推動綠色醫院政策，從源頭減廢著手，去年醫療及一般垃圾量由169噸降至160噸，減量5.6%，超過原訂1%的目標。仁慈醫院表示，希望透過此次成果交流，促進中央與地方醫療資源合作，持續深化在地服務，朝向以民眾健康為核心的永續醫療體系邁進。