快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

航港局24.5億推產業升級 聚焦綠色轉型人才培育

中央社／ 台北8日電

全球地緣政治衝擊、淨零減碳浪潮下，航運業面臨挑戰。航港局表示，擬投入24.5億元，從引領綠色轉型、智慧創新、厚植人才培育及建構航運產業生態系等面向，推動產業升級轉型。

交通部航港局長葉協隆今天在記者會指出，台灣作為海島國家，進出口貨運逾95%仰賴海洋運輸，貨櫃三雄並掌握全球10%關鍵運能，政府在硬體建設上已致力完備商港建設計畫，造就台灣海運實力舉世聞名的佳績。

葉協隆提到，航運產業與國際情勢高度連動，特別是全球政經情勢自疫後迄今變動迅速，除面臨永續智慧雙軸轉型挑戰外，人才培育及產業生態系營造等重要課題，也需整體性盤點需求，透過系統性整合跨部會資源，營造產業發展環境，提出完整政策規劃，以促進台灣航運產業永續發展成長，確保國際競爭力。

交通部日前通過航港局研提「航運產業升級方案（115至118年）」報告案，方案核心架構涵蓋「引領綠色轉型」、「推動智慧創新」、「厚植人才培育」及「建構航運產業生態系」等4大面向，並據以提出17項執行策略及48項具體行動方案。

在綠色轉型方面，葉協隆表示，將擘劃海運淨零藍圖、制定減碳指引，並推動綠色融資，鼓勵替代能源船舶投入環島貨櫃藍色公路，以接軌全球2050淨零轉型路徑。

在智慧創新面向，葉協隆指出，聚焦提升港航數位管理效能，建置港口社群系統（PCS）資料交換平台，透過數位創新應用，優化港航營運效率，並同步輔導業者強化數位競爭實力。

至於人才培育，葉協隆表示，以提升台灣海運人才全球競爭力為核心，除穩定培育青年、非海事背景及替代能源船員外，同時針對航運從業人員及海運學院應屆畢業生，開設航運專業課程，建構多元且完整的人才培育體系。

在航運產業生態系部分，葉協隆指出，規劃成立「航運產業發展研究中心」，引進國際海事資源，並鏈結產學研商業服務鏈，致力培育高階管理與跨域菁英，促進航運產業永續發展，打造航港產業共榮生態體系。

葉協隆表示，此方案預估投入經費新台幣24.5億元，各行動方案的後續推動，屬須個案報核計畫，將由各主辦機關依相關規定陳報後，始得辦理並負責執行。

減碳 淨零 航港局

延伸閱讀

台中推動AI應用再升級 企業交流座談引領跨越數位鴻溝

【永續領航】雲科大深化永續治理 展現技職教育社會影響力

企業永續獎 遠東新抱回雙獎

「特定工廠大師講座」第六場登場 掌握永續創新先機 助特定工廠突破轉型瓶頸

相關新聞

大直典華晚宴驚爆「老鼠亂竄」 賓客抬腳尖叫！業者道歉了

台北市近日鼠患議題不斷，老鼠出沒夜市、公園與住家周邊，未料婚宴會館也爆鼠患。大直典華婚宴會館宴會廳昨晚爆出宴席間、老鼠亂竄，賓客嚇到抬腳、尖叫。對此業者已發聲明致歉，表示當晚已全面清消。

WHA台灣連10年未受邀 21醫團喊話：不利於全球防疫

第79屆世界衛生大會WHA將於5月18日於瑞士日內瓦舉行，不過台灣第10年未受邀，台灣第21大醫事團體今呼籲WHA應正視台灣對全球健康貢獻，應以觀察員身分參與。衛福部國際合作組主任施金水表示，衛福部長石崇良將率行動團至智慧醫療展場舉辦多場韌性研討會，並持續爭取其他國家支持加入。

女性防災必備！前海巡人員教整理「避難小包」 保命8物僅92克

天災往往讓人措手不及。據日媒FNN報導，在經歷2018年西日本豪雨災情後，決定成為日本海巡人員的川崎美紗，她深刻體會「裝備越輕便，越能迅速安全逃生」的道理。相較於沉重的避難背包，她建議女性隨身攜帶輕巧的「防災小包」，不僅能在災害初期提供保障，也能解決日常外出的突發狀況。

台鐵潮州=南州估今晚7時完成搶修 今南迴線、台東線對號列車開放站票

台鐵今潮州=南州間發生電車線故障事故，目前潮州=枋寮間辦理公路接駁，已調派21輛接駁遊覽車，開行30趟次，載運1296人，持續雙向對開提供接駁服務。

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

LINE日前在通訊軟體LINE APP的聊天室中推出「LINE行事曆」功能，可以直接從LINE對話建立行程、跨群組管理行程，並設定自動提醒，不過卻衍生出一提到關鍵字就出現「藍色超連結」問題，惹來民怨，對此LINE官方終於聽到網友心聲，新增可關閉聊天室超連結顯示的設定，只要更新到最新版的LINE即可手動關閉，聯合新聞網《科技玩家》也教你操作一次。

台鐵屏東線「潮州至南州段」電線斷落 台電緊急搶修、預計晚上7時搶通

台鐵屏東線潮州至南州路段今天上午發生電車線主吊線斷落意外，導致區間列車停駛。台電緊急出動人員搶修，並啟動潮州至枋寮間公路接駁，預計晚上7時前搶修完畢，共計影響5車次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。