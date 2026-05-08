航港局24.5億推產業升級 聚焦綠色轉型人才培育

全球地緣政治衝擊、淨零減碳浪潮下，航運業面臨挑戰。航港局表示，擬投入24.5億元，從引領綠色轉型、智慧創新、厚植人才培育及建構航運產業生態系等面向，推動產業升級轉型。

交通部航港局長葉協隆今天在記者會指出，台灣作為海島國家，進出口貨運逾95%仰賴海洋運輸，貨櫃三雄並掌握全球10%關鍵運能，政府在硬體建設上已致力完備商港建設計畫，造就台灣海運實力舉世聞名的佳績。

葉協隆提到，航運產業與國際情勢高度連動，特別是全球政經情勢自疫後迄今變動迅速，除面臨永續智慧雙軸轉型挑戰外，人才培育及產業生態系營造等重要課題，也需整體性盤點需求，透過系統性整合跨部會資源，營造產業發展環境，提出完整政策規劃，以促進台灣航運產業永續發展成長，確保國際競爭力。

交通部日前通過航港局研提「航運產業升級方案（115至118年）」報告案，方案核心架構涵蓋「引領綠色轉型」、「推動智慧創新」、「厚植人才培育」及「建構航運產業生態系」等4大面向，並據以提出17項執行策略及48項具體行動方案。

在綠色轉型方面，葉協隆表示，將擘劃海運淨零藍圖、制定減碳指引，並推動綠色融資，鼓勵替代能源船舶投入環島貨櫃藍色公路，以接軌全球2050淨零轉型路徑。

在智慧創新面向，葉協隆指出，聚焦提升港航數位管理效能，建置港口社群系統（PCS）資料交換平台，透過數位創新應用，優化港航營運效率，並同步輔導業者強化數位競爭實力。

至於人才培育，葉協隆表示，以提升台灣海運人才全球競爭力為核心，除穩定培育青年、非海事背景及替代能源船員外，同時針對航運從業人員及海運學院應屆畢業生，開設航運專業課程，建構多元且完整的人才培育體系。

在航運產業生態系部分，葉協隆指出，規劃成立「航運產業發展研究中心」，引進國際海事資源，並鏈結產學研商業服務鏈，致力培育高階管理與跨域菁英，促進航運產業永續發展，打造航港產業共榮生態體系。

葉協隆表示，此方案預估投入經費新台幣24.5億元，各行動方案的後續推動，屬須個案報核計畫，將由各主辦機關依相關規定陳報後，始得辦理並負責執行。