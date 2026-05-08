高鐵新車內裝曝光 史哲開箱沉陷式座椅

台灣高鐵首組新世代列車N700ST預計8月抵台，繼日前公開董事長史哲與有「鴨嘴獸」之稱的新車合拍影片，高鐵今天再開箱新車內裝，包括車窗像飛機窗戶，具降噪效果，史哲也親自示範不會影響鄰座乘客的「沉陷式座椅」。

台灣高鐵向日本採購的12組新世代列車N700ST，首組新車將於7月出廠、8月到達台灣。明年適逢高鐵通車營運20週年，預計新車將自明年下半年起，陸續投入營運服務。

台灣高鐵臉書粉絲團日前分享有「鴨嘴獸」之稱新車塗裝影片，今天再度更新影片，由史哲開箱內裝。

除了標準車廂座椅改為明亮青色調，史哲表示，民眾第一個會發現新車窗戶變得比較小，很像飛機窗戶，具有很大降噪作用。

史哲也揭露座椅設計小巧思。他說，座椅看起來很舒服、非常清爽，另外大家最關心的第一件事，就是每個座位都有充電座。

史哲也親自試坐，他說，沉陷式的座椅，當乘客往後仰的時候，包覆式座位會往下沉，「大家就比較放心，不會影響到旁邊的人，比較安全。」

史哲表示，每個椅背後都有小掛鉤外，桌子採輕量化、緩降設計，一切走向精緻化，同時所有車廂CCTV（閉路式攝影機）皆充足搭配、具備高解析度。