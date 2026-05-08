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遊日返台畏寒咳嗽診斷肺膿瘍 醫提醒延誤恐致敗血症

中央社／ 彰化8日電

45歲男子旅遊日本返台出現畏寒、咳嗽合併頭痛及食慾不振等症狀，經員榮醫院診斷為肺膿瘍合併肺炎，醫師提醒，肺膿瘍延誤治療可能引發敗血症，最嚴重可能致死。

員榮醫院急診醫學科主治醫師王胤德今天透過新聞稿表示，患者平時生活規律，無慢性病史，不菸不酒，身體狀況良好，旅遊回國後，僅2天病程進展迅速，由於畏寒與咳嗽等症狀到急診救醫。

經初步檢查，患者未見明顯呼吸音異常，但胸部X光發現右上肺葉出現腫塊樣陰影，經電腦斷層掃描，顯示疑有膿瘍形成，為肺部感染進展表現之一。

王胤德說，肺膿瘍為肺部組織由於細菌感染壞死，形成含膿空腔病變，常為肺炎未及時控制或感染菌種較具侵襲性導致，常見症狀包括發燒、畏寒、持續性咳嗽痰液增加甚至有惡臭味、胸痛或全身倦怠，如果未妥善治療，可能引發敗血症或呼吸衰竭，嚴重時可能喪命。

醫療團隊建議患者住院接受靜脈抗生素治療與密切監測，但患者經評估後，選擇門診口服藥物治療，日前已康復。

王胤德表示，肺部感染初期可能僅表現類似感冒症狀，但如果合併高燒或持續畏寒、呼吸急促、心跳加快、症狀快速惡化或有旅遊史，應盡快就醫。

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