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大直典華晚宴驚爆「老鼠亂竄」 賓客抬腳尖叫！業者道歉了
台北市近日鼠患議題不斷，老鼠出沒夜市、公園與住家周邊，未料婚宴會館也爆鼠患。大直典華婚宴會館宴會廳昨晚爆出宴席間、老鼠亂竄，賓客嚇到抬腳、尖叫。對此業者已發聲明致歉，表示當晚已全面清消。
事件起自網友在Threads分享影片，某家公司在大直典華婚宴館舉辦晚宴，上菜過半，沒想到有老鼠快速出沒席間，不少人嚇得抬起腳來驚聲尖叫，現場一片混論，該影片在社群瘋傳。台北市長蔣萬安今早也表示，今天起會正式啟動台北市12個行政區全面大清消，「就從中山區開始」。
對此，大直典華也緊急發出聲明稿致歉，完整回應如下：
針對5/7館內突發狀況，造成來賓的擔憂，我們深感抱歉。
典華已於第一時間啟動館內環境處理機制，並於5/7當晚安排專業消毒與全面環境清潔作業，同時同步進行館內設備與動線檢查，加強後續環境管理與巡檢頻率。
我們一直相當重視賓客的用餐與宴會品質，後續也將持續與專業廠商配合，嚴格落實環境衛生管理，提供安心的宴客空間。
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