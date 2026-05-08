大直典華晚宴驚爆「老鼠亂竄」 賓客抬腳尖叫！業者道歉了

天災往往讓人措手不及。據日媒FNN報導，在經歷2018年西日本豪雨災情後，決定成為日本海巡人員的川崎美紗，她深刻體會「裝備越輕便，越能迅速安全逃生」的道理。相較於沉重的避難背包，她建議女性隨身攜帶輕巧的「防災小包」，不僅能在災害初期提供保障，也能解決日常外出的突發狀況。

2026-05-08 15:06