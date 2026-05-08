墾丁新地標來了！鵝鑾鼻考古展示館開工 預計2028年完工

鵝鑾鼻公園考古展示館正式動工。內政部國家公園署墾丁國家公園管理處8日舉行「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」動土典禮，由內政部次長董建宏、國家公園署署長王成機與各界代表共同出席，預計於2028年完工。這項工程總經費約3.67億元，除升級園區服務設施外，也將興建全新考古展示館，盼兼顧史前文化保存、生態永續與觀光發展，打造南台灣新的文化地標。

董建宏表示，原有服務設施改建工程於2017年施工時，意外發現史前遺址，後續因此停工並展開考古調查與發掘作業，直到2023年才重新啟動工程計畫。

此次新建的考古展示館，未來將結合遺址保存與展示功能，希望透過建築與自然地景共存的方式，讓鵝鑾鼻成為兼具文化底蘊與觀光價值的重要入口。

董建宏指出，鵝鑾鼻除了擁有特殊的珊瑚礁石灰岩地形，也是台灣重要的史前文化遺址區，因此工程設計特別採取「低衝擊開發」原則，使用較輕量化的建材與結構，降低對自然環境及地貌的干擾，讓建築能融入當地海岸景觀。

內政部表示，為確保文化資產完整保存，墾管處從規劃初期便納入文資保護措施，動土前已完成前期考古發掘，施工期間也將持續由專業團隊執行「考古監看機制」，隨時確認遺址保存狀況。

內政部指出，此案也獲得屏東縣長周春米、立委徐富癸及地方民代協助，並協調文化部、交通部觀光署等中央部會挹注經費。未來也將進一步爭取將遺址提升為國定遺址，希望在推動地方觀光發展的同時，也能讓史前文化資產長期保存與傳承。

內政部次長董建宏出席動土典禮。內政部／提供