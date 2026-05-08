快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

墾丁新地標來了！鵝鑾鼻考古展示館開工 預計2028年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施動土典禮。內政部／提供
鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施動土典禮。內政部／提供

鵝鑾鼻公園考古展示館正式動工。內政部國家公園署墾丁國家公園管理處8日舉行「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」動土典禮，由內政部次長董建宏、國家公園署署長王成機與各界代表共同出席，預計於2028年完工。這項工程總經費約3.67億元，除升級園區服務設施外，也將興建全新考古展示館，盼兼顧史前文化保存、生態永續與觀光發展，打造南台灣新的文化地標。

董建宏表示，原有服務設施改建工程於2017年施工時，意外發現史前遺址，後續因此停工並展開考古調查與發掘作業，直到2023年才重新啟動工程計畫。

此次新建的考古展示館，未來將結合遺址保存與展示功能，希望透過建築與自然地景共存的方式，讓鵝鑾鼻成為兼具文化底蘊與觀光價值的重要入口。

董建宏指出，鵝鑾鼻除了擁有特殊的珊瑚礁石灰岩地形，也是台灣重要的史前文化遺址區，因此工程設計特別採取「低衝擊開發」原則，使用較輕量化的建材與結構，降低對自然環境及地貌的干擾，讓建築能融入當地海岸景觀。

內政部表示，為確保文化資產完整保存，墾管處從規劃初期便納入文資保護措施，動土前已完成前期考古發掘，施工期間也將持續由專業團隊執行「考古監看機制」，隨時確認遺址保存狀況。

內政部指出，此案也獲得屏東縣長周春米、立委徐富癸及地方民代協助，並協調文化部、交通部觀光署等中央部會挹注經費。未來也將進一步爭取將遺址提升為國定遺址，希望在推動地方觀光發展的同時，也能讓史前文化資產長期保存與傳承。

內政部次長董建宏出席動土典禮。內政部／提供
內政部次長董建宏出席動土典禮。內政部／提供

鵝鑾鼻考古展示館完工示意圖。內政部／提供
鵝鑾鼻考古展示館完工示意圖。內政部／提供

考古 墾丁 內政部

延伸閱讀

鵝鑾鼻挖出石器時代遺址 將設國家級展示館今動土

影／何智達憂台1線替代道路「看不到完工」 楊文科曝全線通車時間

砸7億卻停工！台東公五停車場爆履約爭議 何時完工沒答案

台61、台62線擴建加速 推估總經費逾3,000億元

相關新聞

大直典華晚宴驚爆「老鼠亂竄」 賓客抬腳尖叫！業者道歉了

台北市近日鼠患議題不斷，老鼠出沒夜市、公園與住家周邊，未料婚宴會館也爆鼠患。大直典華婚宴會館宴會廳昨晚爆出宴席間、老鼠亂竄，賓客嚇到抬腳、尖叫。對此業者已發聲明致歉，表示當晚已全面清消。

WHA台灣連10年未受邀 21醫團喊話：不利於全球防疫

第79屆世界衛生大會WHA將於5月18日於瑞士日內瓦舉行，不過台灣第10年未受邀，台灣第21大醫事團體今呼籲WHA應正視台灣對全球健康貢獻，應以觀察員身分參與。衛福部國際合作組主任施金水表示，衛福部長石崇良將率行動團至智慧醫療展場舉辦多場韌性研討會，並持續爭取其他國家支持加入。

女性防災必備！前海巡人員教整理「避難小包」 保命8物僅92克

天災往往讓人措手不及。據日媒FNN報導，在經歷2018年西日本豪雨災情後，決定成為日本海巡人員的川崎美紗，她深刻體會「裝備越輕便，越能迅速安全逃生」的道理。相較於沉重的避難背包，她建議女性隨身攜帶輕巧的「防災小包」，不僅能在災害初期提供保障，也能解決日常外出的突發狀況。

台鐵潮州=南州估今晚7時完成搶修 今南迴線、台東線對號列車開放站票

台鐵今潮州=南州間發生電車線故障事故，目前潮州=枋寮間辦理公路接駁，已調派21輛接駁遊覽車，開行30趟次，載運1296人，持續雙向對開提供接駁服務。

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

LINE日前在通訊軟體LINE APP的聊天室中推出「LINE行事曆」功能，可以直接從LINE對話建立行程、跨群組管理行程，並設定自動提醒，不過卻衍生出一提到關鍵字就出現「藍色超連結」問題，惹來民怨，對此LINE官方終於聽到網友心聲，新增可關閉聊天室超連結顯示的設定，只要更新到最新版的LINE即可手動關閉，聯合新聞網《科技玩家》也教你操作一次。

台鐵屏東線「潮州至南州段」電線斷落 台電緊急搶修、預計晚上7時搶通

台鐵屏東線潮州至南州路段今天上午發生電車線主吊線斷落意外，導致區間列車停駛。台電緊急出動人員搶修，並啟動潮州至枋寮間公路接駁，預計晚上7時前搶修完畢，共計影響5車次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。