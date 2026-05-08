勞動部強化職業風險預防 堆高機貨叉禁戴人

勞動部今天預告修正職安衛設施規則，強化風險預防，高風險作業應事先申報、機械設備檢修應擬計畫、新增化學品操作風險評估報告，並禁止堆高機乘坐席以外部分（如貨叉）載人。

勞動部今天預告「職業安全衛生設施規則」修正草案。勞動部職業安全衛生署長林毓堂在記者會中表示，修正草案是希望由原本事故後的應變處理，轉為事故發生前即可進行風險預防，「不讓高風險行為存在灰色空間」。

林毓堂指出，在高風險作業落實事前風險評估方面，事業單位在作業前應實施風險評估，並依評估結果採取具體預防措施並作成紀錄。所謂的高風險作業，樣態包含墜落、倒塌、溺斃、缺氧、火災、物體飛落及其他風險等。

另外，林毓堂提到，草案就機械設備檢修安全程序進行修正，針對機械停機、維修、保養、檢修過程，要求雇主事前訂定「危害防止計畫」，讓設備檢修成為有計畫、有程序的安全管理，而非臨時作業。

林毓堂表示，這次同步修正嚴禁勞工搭載於堆高機貨叉、托板及其他乘坐席以外部分。原本有列部分例外情況（如停止行駛堆高機），但此次修正為全面禁止；他強調，堆高機原始設計未考量動態人員重心偏移，易致斷裂或墜落傷亡。

林毓堂指出，這次修正新增針對四氫化矽（矽甲烷）、硝酸銨、有機過氧化物及熱煤油的管理規範，要求事前風險評估與預防措施，加強危險性物質事故預防。初步合計共影響逾千家業者。

勞動部表示，如機械設備危害防止、禁止堆高機載人等，將配合本法施行日施行；高風險作業事前風險評估與通報機制、化學品事前風險評估與預防措施將給予業者緩衝期，預計於明年1月1日正式上路。

勞動部說明，草案明訂雇主與事業單位的法定作為義務，違反相關規定致發生重大職業災害，最高可處新台幣300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2。