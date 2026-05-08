女性防災必備！前海巡人員教整理「避難小包」 保命8物僅92克

天災往往讓人措手不及。據日媒「FNN」報導，在經歷2018年西日本豪雨災情後，決定成為日本海巡人員的川崎美紗（川崎みさ），深刻體會「裝備越輕便，越能迅速安全逃生」的道理。相較於沉重的避難背包，她建議女性隨身攜帶輕巧的「防災小包」，不僅能在災害初期提供保障，也能解決日常外出的突發狀況。

這份專為女性設計的清單中，必須備妥8項救命小物。首先是能提升獲救機率的「哨子」，災難現場吵雜，哨音能有效提高搜救人員的注意。其次是克服停電或夜間視線不佳的「小型手電筒」。急救方面，建議準備「OK繃」處理輕微外傷，並搭配「無菌清潔棉片」擦拭身體髒汙或清潔傷口，確保基本防護。

衛生與體力補充同樣關鍵。清單包含「衛生棉」，除了不時之需外，危急時還能當作傷口的止血敷料。另一個秘密武器是「吸水漏尿墊」，在無水可用的極端情況下，可當作緊急如廁的替代方案。此外，需放入兩個「塑膠垃圾袋」，可清理排泄物或垃圾，以及「獨立包裝的零嘴」作為迅速補充體力的緊急口糧。

打造這款防災小包包既省錢又省時。現為全職雙寶媽的川崎分享三大原則：首先是「輕巧迷你」，8項物品總重僅92公克，大小如明信片，放進隨身包毫無負擔。其次為「善用家中物品」，挑選實用備用品，並可多放一點現金備用。最後是「不花錢且快速」，不需購買昂貴套組，拿個閒置的化妝包，花5分鐘裝入現成小物，就能將安全感輕鬆帶著走。