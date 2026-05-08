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台鐵潮州=南州估今晚7時完成搶修 今南迴線、台東線對號列車開放站票
台鐵今潮州=南州間發生電車線故障事故，目前潮州=枋寮間辦理公路接駁，已調派21輛接駁遊覽車，開行30趟次，載運1296人，持續雙向對開提供接駁服務。
台鐵公司表示，今天上午9時50分在屏東線（潮州=南州間）發生電車線主吊線斷落約100公尺。已動員台鐵公司電力單位及協力廠商人員及機具，共計出動2輛電力維修車、人力約30人全力搶修，預計今晚7時前完成搶修。
台鐵已成立一級應變小組，南區成立應變分組，屏東線、南迴線下行列車行駛至潮州站，南迴線上行列車行駛至枋寮站，屏東線上行列車於潮州站始發。潮州=枋寮間辦理公路接駁，已調派21輛接駁遊覽車，開行30趟次，載運1296人，持續雙向對開提供接駁服務。
停駛列車包括727次（潮州=台東間）、708次（台東=潮州間）、5382次（台東=潮州間）、1次（潮州=台東間）、2次（台東=潮州間）。今日南迴線、台東線對號列車全面開放站票。
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