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鼻子不通好崩潰！ 七種「鼻塞緩解方式」網友實測有感

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「鼻塞緩解方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大鼻塞緩解方式有哪些。

鼻塞雖然看似只是小問題，卻讓不少人深受其擾。無論是感冒、過敏還是氣候變化，一旦鼻子塞住，不只呼吸不順，連睡眠、精神和日常生活都可能大受影響。因此，本篇整理出網友熱議的七大鼻塞緩解方式，一起看看怎麼對抗這種惱人的不適！

「去鼻塞藥物」快速見效成首選 「指壓按摩」隨時隨地舒緩不適

▲ 網友熱議 TOP7 鼻塞緩解方式 網路聲量排行
▲ 網友熱議 TOP7 鼻塞緩解方式 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「鼻塞緩解方式」的相關話題討論，可以發現「去鼻塞藥物」是最多人優先選擇的解法。像是鼻噴劑或口服藥，都能在短時間內幫助血管收縮、減少鼻腔腫脹，讓呼吸立即變得順暢。有長期深受鼻塞困擾的網友分享「認真推去用鼻噴劑」，並強調「重點要有耐心，讓黏膜慢慢消炎穩定，長期噴很有感」。

不過，也有醫師提醒，去鼻塞噴劑不可連續使用超過七日，否則可能導致「鼻黏膜產生反彈性充血、腫脹，最終出現持續性鼻塞，對藥物依賴、難以自癒」，因此使用時仍需特別留意，避免一時求快，反而讓鼻塞問題更加頻繁且難以根除。

相較於藥物，「指壓按摩」則被不少網友視為較溫和且隨時都能進行的舒緩方式。常見的做法包含按壓鼻翼兩側或眉心等穴位，也有中醫師推薦可以嘗試「揉太陽穴，一段時間以後症狀就會改善」，留言區也有家長現身說法，直呼「看到這篇後，我用中藥精油幫他（小孩）按摩太陽穴，從那天開始完。全。不。塞。了」。

對許多人而言，這類方式不但方便，還能在鼻塞剛出現時先試著緩解不適，成為不少民眾願意優先嘗試的方法之一。

另一方面，不少人也提到「洗鼻子」對緩解鼻塞相當有效。有網友發文推薦洗鼻器，「把痰、鼻涕沖淡+多喝水，症狀好得都超級快，大人、小孩都很有效」，引起其他網友表示「感謝推薦真的有用」、「真心推～～也可以當作平常保養」、「我是直接買洗鼻鹽+洗鼻器，兒子4歲就訓練洗鼻子，感冒流鼻涕鼻塞睡前洗一次也比較好睡」。

值得一提的是，不少民眾在經過比價後，會考慮從國外購買洗鼻器，然而洗鼻器屬於醫療器材，相關輸入與販售皆受《醫療器材管理法》規範，若任意自國外購入後轉售，恐有觸法疑慮。

除了上述方法外，「補充大量水分」、「簡易蒸氣療法」、「吸鼻器」以及「熱敷鼻子」也都是網友經常提到的鼻塞緩解方式。但若是鼻塞情況持續未改善，甚至影響生活作息，仍建議盡早尋求專業協助，才能真正找到問題根源、對症處理。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「鼻塞緩解方式」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/21~2026/04/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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