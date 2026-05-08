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WHA台灣連10年未受邀 21醫團喊話：不利於全球防疫

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第79屆世界衛生大會WHA將於5月18日於瑞士日內瓦舉行，不過台灣第10年未受邀，台灣第21大醫事團體今呼籲WHA應正視台灣對全球健康貢獻，應以觀察員身分參與。記者翁唯真／攝影
第79屆世界衛生大會WHA將於5月18日於瑞士日內瓦舉行，不過台灣第10年未受邀，台灣第21大醫事團體今呼籲WHA應正視台灣對全球健康貢獻，應以觀察員身分參與。記者翁唯真／攝影

第79屆世界衛生大會WHA將於5月18日於瑞士日內瓦舉行，不過台灣第10年未受邀，台灣第21大醫事團體今呼籲WHA應正視台灣對全球健康貢獻，應以觀察員身分參與。衛福部國際合作組主任施金水表示，衛福部長石崇良將率行動團至智慧醫療展場舉辦多場韌性研討會，並持續爭取其他國家支持加入。

台灣將第10年缺席WHA，中華民國醫師公會全國聯合會今日攜手台灣21大醫事團體，共同舉辦「重塑全球健康：共同的責任」國際記者會，代表台灣醫事專業人員向國際社會發聲。

擁有數百萬會員，代表全世界118個個國家醫師的世界醫師會（World Medical Association），近日致函 WHO秘書長Tedros，再次呼籲讓台灣有意義參與WHA及WHO。信中指出，全球衛生安全不應有「盲點」，台灣長期在公衛、全民健保、疫情防備等方面表現良好，排除台灣將不利於全球合作與防疫。WMA具體要求WHO應給予台灣WHIA觀察員身分、讓台灣實質參與WHO各項計畫與技術會議，及納入國際衛生條例（IHR）與 PandemicTreaty 的執行機制。

全聯會理事長陳相國說，台灣在世界醫療、公共衛生扮演重要角色，在新冠疫情期間表現良好，足以成為世界典範，且台灣也已經提前完成2030年消除C肝目標，這2項醫療成就應該被世界看見，全世界醫療不能缺少台灣。並發出沉重的呼籲，希望世界衛生組織能夠讓台灣參加這個WHA的會議。

施金水致詞表示，今年雖然沒有受邀，不過部長仍會帶領行動團至日內瓦，用具體行動跟國際表達台灣專業務實並參與國際事務決心，因此本次仍會透過密集雙邊會議跟友邦國家交換意見並爭取支持。也同步在智慧醫療展辦理好幾場專業論壇，包括健康照護、癌症防治、C肝消除及醫療韌性等，透過研討會讓國際社會更了解台灣在衛生及AI醫療應用能讓國際學習。

施金水說，也感謝全聯會過去長期跟國際學會合作，成功爭取國際護理師協會明年來台辦理世界大會，展現國際參與並期待大家能多擔任重要幹部，展現台灣的能力，持續前進。

外交部常務次長葛葆萱表示，外交部積極與友邦與理念相近國家尋求支持，向國際社會展現台灣爭取參加WHA與WHO的決心。外交部今年首度舉辦「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，邀集30幾家台灣醫療院所及智慧醫療產業參展，向世界展現台灣頂尖的醫療實力與產業能力。

WHA 石崇良 WHO

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