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台鐵屏東線潮州至南州電力故障不通 啟動公路接駁

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台鐵屏東線潮州至南州路段，上午因為電力設備故障路線暫時不通。圖為台鐵車站，與新聞無關。圖／報系資料照
台鐵屏東線潮州至南州路段，上午因為電力設備故障路線暫時不通。圖為台鐵車站，與新聞無關。圖／報系資料照

台鐵屏東線潮州至南州路段，上午因為電力設備故障路線暫時不通，影響旅客通行，台鐵啟動潮州至枋寮間公路接駁，並全力搶修。建議南下旅客出發前，先透過台鐵官網查詢最新列車延誤動態。

台鐵表示，今天上午9時50分接獲通報，潮州至南州間因電車線故障，路線暫時不通，潮州至枋寮間啟動公路接駁，台鐵也成立一級緊急應變小組及南區應變分組，緊急指派電力單位至現場全力搶修，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

台鐵

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