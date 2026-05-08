台鐵屏東線潮州至南州電力故障不通 啟動公路接駁

台灣電力公司近期更換LOGO引起討論，原本的LOGO出自書法名家于右任之手，新版出自知名設計師聶永真的永真急制設計工作室。聶永真今天清晨在臉書、Threads等社群平台針對外界討論回應，他表示，台電標誌新修版的標準字，仍加入了與于右任原法帖字體的中宮及端點特性的連結。「無論結果帶來的喜好拉鋸為何，我們交出了我們的專業，無愧於心」。

2026-05-08 08:53