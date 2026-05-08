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台鐵屏東線潮州至南州電力故障不通 啟動公路接駁
台鐵屏東線潮州至南州路段，上午因為電力設備故障路線暫時不通，影響旅客通行，台鐵啟動潮州至枋寮間公路接駁，並全力搶修。建議南下旅客出發前，先透過台鐵官網查詢最新列車延誤動態。
台鐵表示，今天上午9時50分接獲通報，潮州至南州間因電車線故障，路線暫時不通，潮州至枋寮間啟動公路接駁，台鐵也成立一級緊急應變小組及南區應變分組，緊急指派電力單位至現場全力搶修，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。
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