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鋒面通過中 專家：春雨延伸 甚至偏像秋冬季的型態

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
鋒面靠近後就分成兩部分，較明顯的在台灣東方海面，伴隨旺盛對流系統發展，對台灣陸地上沒有太大影響，台灣海峽這一側沒有看到明顯的對流系統，大多是中低層狀雲系，北部、東北部陸地上則是開始有東北季風南下遇到地形產生的降雨回波出現。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
鋒面靠近後就分成兩部分，較明顯的在台灣東方海面，伴隨旺盛對流系統發展，對台灣陸地上沒有太大影響，台灣海峽這一側沒有看到明顯的對流系統，大多是中低層狀雲系，北部、東北部陸地上則是開始有東北季風南下遇到地形產生的降雨回波出現。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

鋒面逐漸通過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面靠近後就分成兩部分，較明顯的在台灣東方海面，伴隨旺盛對流系統發展，對台灣陸地上沒有太大影響，台灣海峽這一側沒有看到明顯的對流系統，大多是中低層狀雲系，北部、東北部陸地上則是開始有東北季風南下遇到地形產生的降雨回波出現。這波整體看起來仍是春雨的延伸，甚至比較偏像是秋冬季鋒面的型態。

吳聖宇說，今天下午到晚間，降雨較明顯的地方仍是對應東北季風的迎風面區域，其他地方降雨有限。明天到周日也是東北季風型的降雨為主，中南部則是山區午後有局部短暫陣雨機會。

溫度方面，他表示，明天北台灣的溫度會比較涼，北部、東北部高溫預報只有22至24度，中部及花東地區高溫則是26至29度，南部仍然炎熱，高溫有30至33度，南北之間的溫度差異較為明顯。周日北台灣溫度回升，北部、東半部高溫有26至29度，中部高溫29至31度，南部高溫31至33度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面 台灣海峽 風險

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