居家異味無處躲？網議六大「室內除臭方式」讓空間再度清新



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「室內除臭方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大室內除臭方式有哪些。

居家空間是否舒適，除了環境整潔與擺設外，「氣味」更是最直接影響感受的關鍵。無論是料理後殘留的油煙味、寵物氣味，還是潮濕環境帶來的霉味，都可能讓人一踏進家門就皺眉。因此，本篇整理出網友熱議的六大室內除臭方式，從快速見效到長效維持，帶你一次掌握打造清新空間的實用技巧！

「化學產品」快速降低頑固氣味 「香氛」中和異味亦能轉換居家氣氛

▲ 網友熱議 TOP6 室內除臭方式 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「室內除臭方式」的相關話題討論，可以發現「使用化學產品除臭」是最多人提及的方式。面對廚餘味、寵物味或菸味等較為頑固的氣味時，使用除臭劑或除臭噴霧等，往往能在短時間內達到明顯效果，尤其是市面上主打「分解異味分子」的產品，比起單純掩蓋氣味，更能從源頭降低臭味濃度。

此外，針對浴室常見的霉味問題，有人會使用漂白水或白醋進行清潔，不過專家提醒「漂白水雖然能讓表面變白，但往往無法深入多孔的磁磚縫隙，因此黴菌很快又會復發」，建議可以將過氧化氫（俗稱雙氧水）塗在長黴菌的地方10分鐘以上，再以較硬的刷具刷洗，有助於去除霉斑與異味。

「以香氛產品中和氣味」也是許多人認為有效的除臭方式，像是芳香劑、擴香瓶或香芬機，不僅能讓空間散發宜人氣息，也能在無形中轉換居家氣氛。有網友分享，自己在使用空氣清淨機時會滴一兩滴精油，也有網友提到「用過期的精油，做了廁所除臭劑」，展現出生活中靈活運用香氛產品的各種巧思。

另一方面，以「天然材料」除臭也受到熱議，例如咖啡渣、柑橘果皮、竹炭等，都被認為具有吸附異味的效果，且成本低、取得容易，成為不少講求環保與安全族群的首選。便有網友建議「平常在家做咖啡來喝時，不要將咖啡渣丟棄，可以將這些咖啡渣囤積起來，放到冰箱裡當除臭劑或是去除雜味時使用」，讓這類生活妙招在社群上持續被討論與分享。

若想從根本改善氣味問題，「定期清潔異味源」則被不少網友視為關鍵；如冷氣濾網、排水孔、廁所角落等，都是容易被忽略卻常會累積氣味的地方，若能定期清洗與消毒，不僅能減少異味，也有助於維持整體衛生。

而對於有養寵物的家庭而言，使用「空氣清淨機」則大受推薦，尤其是標榜寵物專用且具備過濾寵物毛功能的機型，能有效改善毛孩氣味並減輕清理寵物毛髮的負擔。最後，適時開窗「保持空氣流通」，讓氣味自然散去，也是許多網友認為最簡單且快速的方法。

若您正為家中異味困擾，不妨參考網友熱議的這六種室內除臭方式，視空間需求選擇最適合的對策，才能讓家成為真正放鬆的空間。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「室內除臭方式」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/19~2026/04/19，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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