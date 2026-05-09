快訊

母親節手機特價優惠！vivo旗艦省7千、iPhone 17 Pro Max折扣3010元

東北季風影響今濕涼 母親節陽光露臉、重回暖熱好天氣

坦言衝突尚未結束！川普：伊朗快撐不下去「躲在洞穴裡的人該簽協議」

聽新聞
0:00 / 0:00

居家異味無處躲？網議六大「室內除臭方式」讓空間再度清新

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「室內除臭方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大室內除臭方式有哪些。

居家空間是否舒適，除了環境整潔與擺設外，「氣味」更是最直接影響感受的關鍵。無論是料理後殘留的油煙味、寵物氣味，還是潮濕環境帶來的霉味，都可能讓人一踏進家門就皺眉。因此，本篇整理出網友熱議的六大室內除臭方式，從快速見效到長效維持，帶你一次掌握打造清新空間的實用技巧！

「化學產品」快速降低頑固氣味 「香氛」中和異味亦能轉換居家氣氛

▲ 網友熱議 TOP6 室內除臭方式 網路聲量排行
▲ 網友熱議 TOP6 室內除臭方式 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「室內除臭方式」的相關話題討論，可以發現「使用化學產品除臭」是最多人提及的方式。面對廚餘味、寵物味或菸味等較為頑固的氣味時，使用除臭劑或除臭噴霧等，往往能在短時間內達到明顯效果，尤其是市面上主打「分解異味分子」的產品，比起單純掩蓋氣味，更能從源頭降低臭味濃度。

此外，針對浴室常見的霉味問題，有人會使用漂白水或白醋進行清潔，不過專家提醒「漂白水雖然能讓表面變白，但往往無法深入多孔的磁磚縫隙，因此黴菌很快又會復發」，建議可以將過氧化氫（俗稱雙氧水）塗在長黴菌的地方10分鐘以上，再以較硬的刷具刷洗，有助於去除霉斑與異味。

「以香氛產品中和氣味」也是許多人認為有效的除臭方式，像是芳香劑、擴香瓶或香芬機，不僅能讓空間散發宜人氣息，也能在無形中轉換居家氣氛。有網友分享，自己在使用空氣清淨機時會滴一兩滴精油，也有網友提到「用過期的精油，做了廁所除臭劑」，展現出生活中靈活運用香氛產品的各種巧思。

另一方面，以「天然材料」除臭也受到熱議，例如咖啡渣、柑橘果皮、竹炭等，都被認為具有吸附異味的效果，且成本低、取得容易，成為不少講求環保與安全族群的首選。便有網友建議「平常在家做咖啡來喝時，不要將咖啡渣丟棄，可以將這些咖啡渣囤積起來，放到冰箱裡當除臭劑或是去除雜味時使用」，讓這類生活妙招在社群上持續被討論與分享。

若想從根本改善氣味問題，「定期清潔異味源」則被不少網友視為關鍵；如冷氣濾網、排水孔、廁所角落等，都是容易被忽略卻常會累積氣味的地方，若能定期清洗與消毒，不僅能減少異味，也有助於維持整體衛生。

而對於有養寵物的家庭而言，使用「空氣清淨機」則大受推薦，尤其是標榜寵物專用且具備過濾寵物毛功能的機型，能有效改善毛孩氣味並減輕清理寵物毛髮的負擔。最後，適時開窗「保持空氣流通」，讓氣味自然散去，也是許多網友認為最簡單且快速的方法。

若您正為家中異味困擾，不妨參考網友熱議的這六種室內除臭方式，視空間需求選擇最適合的對策，才能讓家成為真正放鬆的空間。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「室內除臭方式」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/19~2026/04/19，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

擺脫腸道卡關危機！網友熱議六大「改善便秘飲食」一次看

沖水前多看一眼！五大「排便特徵」讀懂腸道的無聲警訊

報稅季來了別慌！網友熱議六大「報稅QA」 申報方式、免稅門檻一次看懂

網路瘋傳「驅蚊傳說」，4種防蚊方法一次看懂，派卡瑞丁為什麼成媽媽圈熱門選擇？

相關新聞

北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

今晨大台北、宜花及中部山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼，今天北部17至23度、中部19至32度、南部20至34度、東部19至31度。

于右任版台電是拼湊集字？ 黃智陽秀證據駁：避重就輕 非常不專業誤導

台灣電力公司近期將書法名家于右任題字的LOGO換掉，新版出自知名設計師聶永真的永真急制設計工作室，引起討論。聶永真昨晨在臉書指原「台灣電力公司」的6個書法字，並非于右任專為台電客製書寫而成；對此，書法家、華梵大學人文藝術學院院長黃智陽在臉書表示，「台電大樓于右任題字的核心問題，是被承包商解釋成集字？這是避重就輕，且非常不專業的誤導現象」。

人生逆轉學／從暢銷作家到洗車人家 敷米漿學會幽默看人生

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 作家敷米漿對我深深一鞠躬，上身幾乎彎成90度。我思忖他對來洗車的顧客必然也如此，又想到他自述高中成不良少年時，下巴總抬得老高、滿臉怒氣，他確實歷經雲霄飛車般的人生反差，在一手創立的洗車場，敷米漿說起大二寫網路小說暴紅、被冠上「真愛王子」，洗車歲月卻學會把腰彎得很低。是那些曾經的失去救了他，也教會他珍惜還有的一切，比如寫作。

鼻子不通好崩潰！ 七種「鼻塞緩解方式」網友實測有感

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「鼻塞緩解方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的七大鼻塞緩解方式有哪些。

居家異味無處躲？網議六大「室內除臭方式」讓空間再度清新

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「室內除臭方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大室內除臭方式有哪些。

吃對油反而更健康？網友熱議五大「好油脂食物」排行榜出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「好油脂食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大好油脂食物有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。