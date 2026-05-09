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吃對油反而更健康？網友熱議五大「好油脂食物」排行榜出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
吃對油反而更健康？ 網友熱議五大「好油脂食物」排行榜出爐
吃對油反而更健康？ 網友熱議五大「好油脂食物」排行榜出爐


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「好油脂食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大好油脂食物有哪些。

近年來健康飲食觀念逐漸抬頭，民眾在日常飲食中除了重視纖維與蛋白質的攝取外，也開始注重如何挑選優質的脂肪來源。適量的健康油脂不只有助於維持身體機能，也能對心血管、皮膚、腦部健康帶來正面影響，一起看看有哪些兼顧美味與營養的好油脂食物吧！

「堅果種子類」成日常補充好油脂首選 「橄欖油」抗發炎守護心血管

▲ 網友熱議TOP5好油脂食物 網路聲量排行
▲ 網友熱議TOP5好油脂食物 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「好油脂食物」的相關話題討論，可以發現「堅果種子類」位居聲量冠軍。有網友分享自己「乾眼症很多年，魚油、葉黃素都嘗試過，有效但有限」，而開始「嘗試了無調味核桃，終於有明顯改善」。

對此，便有家醫科醫師補充，「核桃富含植物性Omega-3 (ALA)，能改善瞼板腺分泌出的油脂品質，至於你會覺得核桃比魚油有效的原因，推測是因為它除了Omega-3，還含有豐富的維生素 E、鋅和多酚，能提供更全方位的保護」。除了核桃之外，杏仁、腰果、亞麻籽等食材，也因為含有Omega-3脂肪酸而備受歡迎，成為民眾日常補充好油脂的熱門選擇。

此外，「橄欖」也是備受網友熱議的好油脂食物，一名營養師指出「橄欖油是心臟的好朋友，豐富的omega-9和多酚類能夠對抗發炎反應，降低壞的膽固醇」，顯示其在心血管保健上的關鍵優勢。而排名第三的「深海魚」，例如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鱈魚、鯡魚等則因為富含Omega-3脂肪酸與優質蛋白質，能幫助身體維持健康，而成為許多人補充營養時優先選擇的食物。

另一方面，「豆類」及其製品，除了含有可降低人體內壞膽固醇的不飽和脂肪酸，還能提供豐富的膳食纖維。對於素食者或不偏好食用肉類的族群來說，透過豆類攝取油脂不僅較無負擔，也能一次滿足多種營養需求。

而「酪梨」同樣也富含不飽和脂肪酸與膳食纖維，不少民眾會將其切片入菜，或打成酪梨牛奶飲用，在提升飽足感的同時，也能兼顧美味與健康。

想要吃得健康，與其一味避開油脂，不如將重點放在如何「選對油、吃對量」。下次在規劃飲食菜單時，不妨參考網友熱議的這五種好油脂食物，建立適合自己的飲食習慣，讓身體獲得更全面的營養。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「好油脂食物」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/15~2026/04/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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