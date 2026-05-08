台灣工時超長還沒假休…「時間貧窮」壓垮照顧者 民團：降工時救缺工

母親節前夕，婦女新知基金會等性別、勞工與照顧者團體召開記者會，指台灣勞工年總工時仍居高不下，長工時不僅造成過勞，也讓承擔家庭照顧責任者，特別是女性，在工作與照顧之間被迫二選一。團體呼籲，政府應短期內大幅提高法定最低特休假天數，長期則啟動跨部會政策規畫，系統性降低整體工時，避免照顧責任持續轉嫁到個別家庭與女性身上。

婦女新知基金會指出，根據勞動部統計，台灣勞動者去年總工時達2030小時，對照OECD國家，高工時排名第四。超長工時、無假可休，甚至有假休不得的勞動環境，直接衝擊承擔多數無酬照顧勞動的女性。

該會常務監事洪惠芬表示，照顧責任應在雙親、家庭與國家之間重新分配，不應讓個別女性陷入「時間貧窮」。企業常以缺工為由反對降工時，但從北歐經驗來看，愈是缺工的國家，愈需要縮短工時，讓有照顧責任或身體狀況無法承受長工時者，能穩定留在勞動市場。

中華民國家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋表示，女性承擔無酬家庭照顧時間明顯高於男性，其中最大衝擊之一是「年資清零陷阱」。家總106年調查發現，每周投入家庭照顧超過20小時的在職照顧者，40至55歲占73%；其中不少人已在職場穩定發展，甚至擔任主管或年資超過10年，但一旦因照顧家人離職，不只薪資中斷，年資也隨之歸零，未來若重返職場，薪資、升遷與老後保障都受影響。

張筱嬋說，許多照顧者白天工作8至10小時，返家後還要再投入數小時照顧失能長輩或孩子，長期工時疊加使身心難以負荷。在高工時制度下，照顧離職並非個人選擇，而是制度無法回應照顧需求所造成的結果。

長工時，也造成台灣人不敢生養孩子。台灣生育改革行動聯盟理事長徐書慧表示，政府近年提出多項育兒支援政策，但多偏重生育前後與幼齡階段，忽略育兒的長期需求。

徐書慧說，孩子出生後，真正考驗往往發生在父母回到職場後，例如嬰幼兒送托後反覆生病、臨時停課、半夜發燒，家長很快用完特休，只能請事假或無薪家庭照顧假。這不僅造成收入損失，也讓職場對育兒者貼上「常請假、不穩定」的標籤。

徐書慧表示，台灣特休制度高度依賴年資，但剛回職場、孩子最需要照顧的父母，往往正是最沒有假的人。相較歐洲部分國家勞工有20至30天特休可支撐育兒需求，台灣勞工須工作滿一定年資才有較多特休，導致許多女性在母職壓力與職場競爭力之間被迫抉擇。許多台灣年輕人感嘆自己都已無休息時間，更別說生養孩子，也是造成少子化的原因之一。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，台灣是低薪又過勞的國家，當工作時間過長，被迫減少工時或離開職場者，通常是承擔照顧責任較多的人，也就是女性。台灣勞基法立法以來，法定工時僅大幅下修兩次，而過去經驗顯示，只要法定工時下修，年度總工時確實會下降，代表工時問題必須仰賴制度改革。

楊書偉說，現行特休假啟動門檻高，且高度依賴年資累積，勞工平均特休僅約11天，34歲以下更只有約8.8天，難以支撐育兒與照顧需求。特休假是勞工自主安排工作與生活的重要制度，若仍維持嚴苛年資門檻，將與現代頻繁轉職、照顧中斷的勞動現實脫節。