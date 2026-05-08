郵輪爆漢他疫情 疾管署公布最新進度：經證實無台灣公民登船

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒安地斯型（Andes virus）群聚事件，其中已造成3例死亡，不過外傳郵輪上有台灣人。疾管署今表示，詢問國際相關窗口回信告知，其掌握乘客及船員名單無台灣公民。

世界衛生組織WHO於今年5月4日發布疾病爆發通報，荷蘭籍國際郵輪「洪迪亞斯號」於航行南大西洋期間發生漢他病毒安地斯型群聚事件。截至5月5日，WHO共掌握8例郵輪相關病例，其中3例死亡；8例中有3例經實驗室確認為漢他病毒感染，且其中2例病毒基因定序證實為安地斯病毒，其餘定序仍在進行中。

疾管署今說，有關網路報導「日前發生漢他病毒安地斯型群聚事件國際郵輪乘客具我國籍公民」一事，經於5月7日分別去信向荷蘭及阿根廷國際衛生條例（IHR）國家對口單位（National Focal Point, NFP）及世界衛生組織聯繫窗口詢問，船上及今年4月24日提前於聖赫勒拿島（Saint Helena）下船是否有我國籍乘客，荷蘭及阿根廷IHR窗口分別於同日下午11時及9時許回信告知其掌握乘客及船員名單無台灣公民。

疾管署說明，郵輪公司於今年5月4日發布新聞稿提供的最新數據，船上共乘客與船員有 149人，沒有台灣籍；經在查世界衛生組織今年5月7日記者會公布訊息今年4月24日提前於聖赫勒拿島（Saint Helena）下船乘客，分別來自12個國家；而郵輪公司（Oceanwide Expedition）於同日新聞稿，就前述乘客國籍詳細列表亦沒有台灣籍。

疾管署說，綜合上述資料，已足以確認昨日匿名乘客向西班牙國家報的爆料為誤傳，實際上該郵輪乘客均無我國籍公民，疾管署將持續與WHO及相關國家密切合作，確保國人健康安全。