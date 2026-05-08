已募集200份海上急救包 民團盼推動漁工職安改革

民進黨立委林月琴今天與宜蘭縣漁工職業工會、國際運輸工人聯合會在立法院舉行「公私協力守護海上職安 漁工海上職安衛人權不能等」記者會，呼籲政府加速改善遠洋漁工職業安全與人權保障，落實台美貿易協議承諾。

與會團體指出，台灣漁業是全球重要供應鏈之一，隨著台灣與美國簽署「台美對等貿易協定」，政府已承諾在3年內，讓遠洋漁工的人權與勞動保障比照本國勞工辦理，其中也包括職業安全衛生制度改革。

團體表示，不論近海或遠洋漁船，都是高風險勞動環境。根據漁業署近兩年漁業統計年報，每年約有25名漁工死亡或失蹤，另有約45人發生工傷，且相關數字仍呈現緩步上升趨勢。

宜蘭縣漁工職業工會與國際運輸工人聯合會也宣布，已共同募集200份遠洋漁工海上急救包提供第一線漁工使用，希望藉此拋磚引玉，促使政府重新檢視海上醫療與職安資源配置。

團體強調，盼透過公私協力，將民間第一線經驗納入制度改革，讓漁工在海上遭遇意外或疾病時，能獲得基本醫療保障，而非仰賴偶然或船長個人決定，真正做到讓漁工安心工作、平安返家。