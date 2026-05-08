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夢遊？睡覺拳打腳踢掉床下 醫籲：恐失智前兆應留意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
睡覺拳打腳踢掉床下是夢遊？醫：恐失智前兆籲留意警訊。圖／院方提供
睡覺拳打腳踢掉床下是夢遊？醫：恐失智前兆籲留意警訊。圖／院方提供

衛福部新營醫院近來出現多名睡覺時揮拳、踢腳、甚至攻擊枕邊人患者，家屬以為是夢遊或作夢影響，經神經評估確診「路易氏體失智症」。醫療團隊表示，類似症狀可能是失智早期警訊，應提高警覺。

新營醫院神經內科醫師王威仁表示，院方成立失智共照中心後，加強失智早期辨識臨床介入，發現很多案例都是大腦退化表現。

他說，這類現象醫學上稱為「快速動眼期睡眠行為障礙」（RBD），患者將夢境具體化出現揮拳、踢腳、大聲喊叫等異常動作。

該症狀與路易氏體失智症及帕金森氏症等神經退化性疾病高度相關，且多在記憶力明顯退化前數年出現，是極具價值的早期預警指標。「很多人以為只是夢遊，其實是大腦已經出現退化變化。」

醫師提醒出現以下症狀應盡早至神經內科或睡眠專科門診評估：睡眠中出現揮拳、踢腳等動作，睡覺時大聲說話或與夢境互動，有攻擊行為或從床上跌落。及早診斷與介入，有助延緩疾病進展並降低意外風險。

臨床觀察多數患者被誤認為壓力或作夢過多，初期未被重視，常見情況包括：誤認為夢遊或睡眠品質不佳、壓力過大致夢境激烈。大多因攻擊行為造成家人受傷才就醫。

院方指出，這類症狀大眾衛教與較少提及，民眾辨識度不足，常延誤診斷時機。失智防治須前移至「症狀前期」，台灣已是高齡社會，失智症防治策略已由過去的「診斷與治療」，逐步轉型「早期辨識與前期介入」。

院方表示，失智症狀並非只有記憶力衰退，部分患者最早期徵兆可能是睡眠異常。失智共照中心整合神經內科、精神科與相關醫療資源，從睡眠異常等非典型症狀辨識高風險族群，推動健康教育與早期篩檢、強化社區照護網絡。提升民眾早期症狀認識，有助降低疾病衝擊與家庭照護負擔。

睡覺拳打腳踢掉床下是夢遊？醫師王威仁提醒有症狀應提早就醫確認。圖／院方提供
睡覺拳打腳踢掉床下是夢遊？醫師王威仁提醒有症狀應提早就醫確認。圖／院方提供

失智症 帕金森氏症 衛福部

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