大魯閣攜手人氣節目《綜藝玩很大》發放近百萬價值揪團體驗券，號召玩家組隊免費挑戰!

7款跨界玩家身份蒐集、節目同款道具現身小巨蛋、周邊商品全台大魯閣獨家實體通路

大魯閣X綜藝玩很大鑰匙圈第二彈-全款。 圖／大魯閣 提供

繼首波合作引發熱烈迴響，大魯閣於今年5 月推出第二波玩很大主題活動，大魯閣從棒壘球出發，一路擴展到保齡球、滑輪、岩盤浴、遊戲愛樂園等，旗下品牌早已是台灣最懂玩的運動娛樂集團；綜藝玩很大則以挑戰自我、PK拚盡勝負的節目精神深植人心。兩個最會玩的品牌DNA聯手，這次祭出共7款跨界玩家識別限量鑰匙圈、近百萬揪團體驗券任選品牌全團免費挑戰、節目同款互動道具進駐 Roller186 小巨蛋店，再加上全台獨家周邊商品販售的實體通路，這一波，玩家們準備好了嗎？

▍7 款玩家識別鑰匙圈登場，蒐集你的專屬身份

大魯閣推出限量鑰匙圈第二彈再進化，這次每款都將化身為玩家的專屬識別及個性象徵－有象徵熱血的棒球打擊款、童心探索的愛樂園款等共７款，在旗下各場館達成指定消費條件，即可隨機帶走一款。此外攜帶鑰匙圈回館還享有玩家福利加碼，福湯岩盤浴加贈 30 分鐘及按摩代幣 1 枚、遊戲愛樂園加贈 30 分鐘及手作 1 點。

大魯閣X綜藝玩很大鑰匙圈第二彈。 圖／大魯閣 提供

▍號召百組玩家集結，揪齊 6 人就有機會免費玩

看節目不過癮，你也想化身經典小隊，不如揪團直接一起來PK!大魯閣限量派發 170 組 6 人份體驗券，好友、家人、同事、閨蜜團，每人各找一個就輕鬆達標。5/31 前完成報名並揪齊 6 人，即可解鎖抽獎資格，五大品牌任你選，每組最高價值達$4500。

大魯閣X綜藝玩很大 中壢館闖關。 圖／大魯閣 提供

▍節目同款道具現身小巨蛋 Roller186換裝成為玩家新基地

玩粉最期待的來了，Roller186 小巨蛋店全面換上《綜藝玩很大》主題店裝，節目同款三個互動道具搬進場館，挑戰比人還高的MEGA玩色疊疊樂、節目過關率僅1成的玩娃神捕手、電流急急棒升級版的玩娃勇闖大魯閣，競技升級玩樂更加倍，道具進場就能玩，全天開放，完全免費。

除此之外大魯閣棒壘球中壢館，也藏有綜藝玩很大的節目拍攝主題場景，非常值得走一趟體驗。

大魯閣X綜藝玩很大 主題店-Roller186全景。 圖／大魯閣 提供

大魯閣X綜藝玩很大 主題店-棒壘球中壢館。 圖／大魯閣 提供

▍玩家必收，全台獨家實體通路販售，台中主題店預計暑假開幕

想把玩很大的精神穿上身？大魯閣為《綜藝玩很大》獨家實體通路，從穿搭到隨身配件一次收齊、七代玩 T、愛玩隨身包、就愛玩墨鏡、絨毛玩娃等超過數十款品項，大魯閣全台門市現正販售中。除此之外，主題店預計於今年暑假在大魯閣保齡球新時代館亮相，敬請期待。

更多活動資訊&報名請至大魯閣官網查詢。

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