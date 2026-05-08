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生不如死！4月出生數僅8,144人 台灣人口連28月負成長

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
平均每5.3分鐘出生一名嬰兒，仍追不上人口流失速度。圖／AI生成
平均每5.3分鐘出生一名嬰兒，仍追不上人口流失速度。圖／AI生成

台灣少子化高齡化問題持續惡化。內政部8日公布最新戶口統計，今年4月全台出生數僅8,144人，較去年同期再減少540人、年減6.22%，且僅是死亡數1萬5,994人的一半左右，等於平均每5.3分鐘才出生一名嬰兒，卻平均每2.7分鐘就有1人死亡，總人口連續28個月呈現負成長。

根據內政部統計，截至今年4月底，全台總人口數為2,326萬2,544人，較去年同期減少10萬2,730人，年減0.44%；但同一時間，全國戶數卻逆勢增加至989萬5,639戶，年增16萬4,878戶、增幅1.69%。戶量（每戶平均人口數）則降至2.35人，較去年同期再減少0.05人。

人口減少、戶數卻增加，也反映台灣家庭結構持續朝「小家庭化」發展。近年單身族、頂客族、高齡獨居及小家庭比例增加，使得每戶居住人口持續下滑，即使整體人口減少，住宅需求仍未同步縮減。

從年齡結構觀察，今年4月底全台65歲以上人口已達473萬6,670人，占總人口20.36%；0至14歲人口則僅265萬2,508人，占11.4%。可觀察到，目前老年人口已約為幼年人口的1.79倍，世代失衡情況持續惡化。

若以縣市觀察，人口增減也出現明顯「北移外溢」現象。人口增加率最高為桃園市0.44%，其次為新竹縣0.14%，第三為台中市0.08%；其中桃園市淨遷入人口也達403人，居全台之冠，顯示仍持續吸引人口移入。

相較之下，台北市人口年減率達1.46%，僅次於金門縣的2.09%，成為全台人口減少第二多縣市；同時，台北市65歲以上人口占比高達24.5%，也是全台最高，反映高房價、少子化與高齡化等多重壓力下，首都人口流失與老化問題同步浮現。

此外，戶數最多仍為新北市，共179萬5,806戶，占全國18.15%；高雄市121萬4,026戶居次，台中市117萬6,771戶排名第三。

少子化 高齡化 內政部 出生率

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