電車線被扯斷致路線不通 台鐵枋寮至潮州啟動公路接駁

今天鋒面通過及東北季風增強，今明兩天南北天氣大不同。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天一道結構較弱的鋒面掠過台灣上空，降雨集中在北部、東半部，有短暫陣雨或雷雨。中部、南部影響不大，維持多雲到晴，僅山區午後有局部雷陣雨。鋒面通過之後，東北季風隨之增強，北台灣氣溫逐步下降。󠀠󠀠

2026-05-08 09:28