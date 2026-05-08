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電車線被扯斷致路線不通 台鐵枋寮至潮州啟動公路接駁
台鐵公司表示，今天上午9時50分，接獲通報，潮州=南州間因電車線故障，目前路線暫時不通，枋寮-潮州間啟動公路接駁。
台鐵公司即刻成立一級緊急應變小組及南區應變分組，並緊急指派電力單位至現場全力搶修。
根據「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專，南州站電車線被扯斷，站內無電。回送車3316A一度困在潮州南州單線區間。上午9時57分行車命令，3316A轉頭回潮州待命，目前已回到潮州基地。電力維修車9650次枋寮站上午10時29分開車前往搶修，預估需要6個小時才能修復。
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