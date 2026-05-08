淡江大橋通車前最終登橋機會 周六晚會注意事項一次看

淡江大橋即將在5月12日正式通車，本周六迎來通車前登橋活動的最終場-通車典禮晚會。交通部公路局表示，晚會將以「向建設淡江大橋的工程英雄致敬」為核心，舉辦「感恩‧美好之夜」，透過工程紀錄片、無人機展演、雲門舞集的演出，向10年來投入這座在台灣、在交通工程史上絕無僅有的淡江大橋所有工作人員表達最誠摯的感恩之意。

公路局說，周六下午4時起，開放民眾自淡水端由主線自由上橋，並可至指定觀賞區，透過現場大螢幕同步欣賞晚會內容及無人機表演，見證淡江大橋通車前最重要時刻。

周六晚會則在晚上6時15分於主舞台開始，主角為歷年來投入淡江大橋工程的所有工作人員及其家屬，感謝他們多年來共同完成這座舉世矚目的重大工程建設。至於一般民眾，因座位數量有限，所以無法開放進入晚會舞台區。

本次活動也在指定觀賞區規畫設置700吋大型電視牆及多部300吋電視螢幕，方便民眾現場同步欣賞晚會。公路局長林福山表示，指定觀賞區預定可容納6萬名民眾。

公路局提醒，5月9日周六的活動，橋面開放方式與前幾場系列活動不同，當日民眾開放動線為「從淡水端主線上橋、至指定觀賞區觀賞晚會轉播」，八里端配合活動及安全規畫，當日不開放民眾上橋；橋面也配合晚會使用需求，做安全管制，不開放作為淡水端及八里端間的穿越通道使用，亦即民眾無法利用淡江大橋從淡水走到八里。

另配合晚會布設、舞台安全、維安及人流引導，活動當日機車專用道、行人道及自行車道均配合活暫不開放，民眾上橋後依現場動線及工作人員引導通行，主舞台區、座位區、工作人員區及緊急通道，將保留供典禮、受邀人員、工作人員及安全應變使用，若現場人潮達安全容量，主辦單位將視情況採取分流、暫停進場或調整開放範圍等權宜措施，以維持活動安全與品質。公路局也呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具前往淡水端。

林福山表示，淡江大橋目前已完成通車前各項工程勘驗與安全驗證工作，預計5月12日下周二上午11時30分開放通車。

淡江大橋通車在即，公路局將在周六迎來通車前登橋活動的最終場-通車典禮晚會，舉辦「感恩‧美好之夜」，向建設淡江大橋的工程英雄致敬。圖／公路局提供

淡江大橋通車在即，公路局將在本周六(5/9)迎來通車前登橋活動的最終場-通車典禮晚會，舉辦「感恩 • 美好之夜」，向建設淡江大橋的工程英雄致敬。公路局提供

淡江大橋通車在即，公路局將在本周六(5/9)迎來通車前登橋活動的最終場-通車典禮晚會，舉辦「感恩 • 美好之夜」，向建設淡江大橋的工程英雄致敬。公路局提供