下周天氣不穩！鄭明典：13日前後西南風到華南「很接近台灣」

近期天氣變化大，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，5月13日前後，有一小股孟加拉灣過來的西南風到華南，很接近台灣，預期台灣天氣也會變得不穩定。

中央氣象署說，下周三、下周四環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周五至17日低壓帶位於華南附近，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。