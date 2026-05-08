兩波鋒面接力北東溼答答 賈新興曝南部這時降雨才有偏多趨勢

天氣又有變化，今天鋒面通過及東北季風稍增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天受東北風影響，下周二至17日受鋒面及低壓區影響。5月中旬至下旬，降雨以偏少的機率較高，「偏少不表示都不會下雨，是跟氣候的參考值比較」。6月1日至6日，以午後降雨的型態為主，之後至6月15日南部降雨有轉偏多的趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天，受東北風影響，北北基宜花有零星短暫雨，午後各地山區、桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨。周日，大台北東側、宜花東及各地山區有局部短暫雨。下周一，午後各地山區、北北基宜花東及苗栗有局部短暫雨。

他表示，下周二，受鋒面影響，新竹以北及宜花東有零星短暫雨，午後苗栗以北、南投以北山區及宜花轉有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周三，華南水氣移入，新竹至雲林及宜花東有零星短暫雨，午後彰化以北及宜花東轉有局部短暫雨，台中以南山區亦有局部短暫雨。

賈新興表示，下周四，鋒面於台灣北部近海通過，桃園以北及宜花有零星短暫雨，午後彰化以北、南投及宜蘭轉有局部短暫雨，雲林以南山區亦有零星短暫雨。下周五，西半部沿海及宜蘭有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周六，彰化以北及宜花有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。17日，桃園以北及宜花有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。