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台鐵7月1日起改點3大重點曝光！估運能提升 最新時刻表下周一開放查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
提升東線北宜間運能。圖／台鐵公司提供
提升東線北宜間運能。圖／台鐵公司提供

台鐵公司宣布，自7月1日起進行時刻調整，調整重點包括提升西線直達車營運效能，西線尖峰通勤時段增班，以及提升東線北宜間運能。共計調整653列次，調整5分鐘以上班次合計313列次，相關列車車次、時刻，自下周一起可參閱台鐵公司官網、「台鐵e訂通」App及各車站公告。

台鐵公司說，為提升服務品質進行整體運能配置與規畫，並配合平鎮車站（臨時站）預計今年10月啟用，自7月1日（周三）起進行列車時刻調整。

台鐵說，提升西線直達車營運效能，除優化直達班次時刻及車廂設備升級調整編組外，部分直達車將調整停靠站，加強服務桃園及新竹地區民眾。另逢周六、周日加開增開北中直達車2列次普悠瑪號，調整後北中直達車運能平日可提升7.9%，假日可提升16.9%。

此外，台鐵表示，西線尖峰通勤時段增班，優先服務都會區內通勤旅客，縮短班距減少候車時間與改善乘車品質：北部地區：周一至周五尖峰時段增開埔心-七堵間2列次EMU900型區間快車，調整後北部地區尖峰時段區間車運能提升4.8%。南部地區：周一至周五尖峰時段增開潮州-新營間2列次PP自強號，調整後南部地區可增加1132個座位數。六家支線：尖峰時段每日增開12列次區間車，除提升支線班次密度外，可減少旅客候車時間，加強服務竹北、新竹科學園區通勤族與高鐵商務旅客的通勤需求，調整後六家支線運能提升20%。

台鐵說，調整重點還有提升東線北宜間運能，增加部分自強號停靠礁溪站，另逢周六、周日加開台北-花蓮間自強號2列次，主要停靠宜蘭地區車站，分散交通需求疏解國道5號交通壅塞情形，鼓勵民眾搭乘公共運輸工具，減少環境負擔。

為使整體運能最適化，台鐵表示，本次改點除強化區域通勤區間車服務、優化直達車運輸服務及提升北宜間運能外，亦加速汰換莒光號編組，並對東、西線的整體運能進行編組整併、替駛與時刻調整，強調以新車EMU3000型自強號車隊改善車廂安寧、提供旅客往返都會區間之乘車便利性與乘坐舒適度。

台鐵表示，本次時刻調整共計調整653列次，調整5分鐘以上班次合計313列次，相關列車車次、時刻，自5月11日下周一起參閱台鐵公司官網、「台鐵e訂通」App及各車站公告，並自5月12日下周二起開放團體訂票，6月3日（周三）起開放一般旅客訂票。

提升西線直達車營運效能。圖／台鐵公司提供
提升西線直達車營運效能。圖／台鐵公司提供

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