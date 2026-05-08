最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

出國旅遊搭乘飛機時，在有限的班機空間裡還要提供餐飲服務，讓飛機餐一直是討論焦點之一。《聯合新聞網》曾報導，兒童餐（CHML）因菜色顏色繽紛、份量適中，被許多網友視為比一般餐點更美味的選擇，且大人也可以預訂，通常會優先送餐，成為部分人心中首選。

近日金融格價網站Canstar根據超過12.5萬則評論，選出「全球機上餐飲服務最佳」的百家航空公司。

第一名由愛琴海航空拿下，以7.82分（滿分為10分）的成績位居榜首。愛琴海航空以新鮮、正宗希臘風味和道地的希臘式熱情好客而令人印象深刻。

亞洲航空在排名中佔據主導地位，包辦前十名中的七個席位，其中日本和韓國不只一家擠進前十，依名次排序分別為韓亞航空（第3名）、大韓航空（第6名）、全日本空輸（第7名）、日本航空（第8名）。

而台灣的長榮航空榮獲第4名，華航則是排名35。