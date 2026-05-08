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最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

聯合新聞網／ 綜合報導
長榮航空示意圖。圖／長榮集團提供
長榮航空示意圖。圖／長榮集團提供

出國旅遊搭乘飛機時，在有限的班機空間裡還要提供餐飲服務，讓飛機餐一直是討論焦點之一。《聯合新聞網》曾報導，兒童餐（CHML）因菜色顏色繽紛、份量適中，被許多網友視為比一般餐點更美味的選擇，且大人也可以預訂，通常會優先送餐，成為部分人心中首選。

近日金融格價網站Canstar根據超過12.5萬則評論，選出「全球機上餐飲服務最佳」的百家航空公司。

第一名由愛琴海航空拿下，以7.82分（滿分為10分）的成績位居榜首。愛琴海航空以新鮮、正宗希臘風味和道地的希臘式熱情好客而令人印象深刻。

亞洲航空在排名中佔據主導地位，包辦前十名中的七個席位，其中日本和韓國不只一家擠進前十，依名次排序分別為韓亞航空（第3名）、大韓航空（第6名）、全日本空輸（第7名）、日本航空（第8名）。

而台灣的長榮航空榮獲第4名，華航則是排名35。

前10名名單如下：

1. 愛琴海航空（AEGEAN AIRLINES）

2. 卡達航空（QATAR AIRWAYS）

3. 韓亞航空（ASIANA AIRLINES）

4. 長榮航空（EVA AIR）

5. 新加坡航空（SINGAPORE AIRLINES）

6. 大韓航空（KOREAN AIR）

7. 全日本空輸（ALL NIPPON AIRWAYS）

8. 日本航空（JAPAN AIR LINES）

9. 科威特航空（KUWAIT AIRWAYS）

10. 印尼航空（GARUDA INDONESIA）

長榮航空 飛機 大韓航空 新加坡航空 華航

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