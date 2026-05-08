北東轉陰雨…明低溫下探1字頭 周日母親節降雨趨緩但悶熱

今天逐漸受鋒面通過後東北季風南下增強影響，天氣將有些變化，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，白天起隨著鋒面南下通過，天氣將轉不穩定，各地逐漸有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部至東半部及各山區降雨機率相對最高。

林孝儒表示，而本波鋒面結構不強，對中南部不太有降雨影響，天氣多雲仍有陽光露臉為主。北部至東半部氣溫相對昨天減緩，高溫約25至29度，低溫20至22度；中南部持續偏暖較熱，高溫約30至35度，低溫21至25度，留意局部內陸有36度或以上高溫機會。

明天接續東北季風及水氣偏多影響，南北天氣將頗有差異，他說，迎風面北部至東半部仍為陰有短暫陣雨天氣，氣溫略有涼意，高溫約22至26度，低溫19至22度；中南部則為晴時多雲天氣，僅午後山區有局部短暫陣雨或偶雷雨機會，高溫約28至32度，低溫20至24度。

周日母親節，林孝儒表示，隨東北季風減弱，北部降雨將再趨緩，不過東半部天氣仍較不穩定，有短暫陣雨；中南部則持續為晴時多雲的穩定天氣，氣溫依舊悶熱。

他說，今天起至周日北部至東半部天氣較不穩定，且氣溫略轉涼。若安排假期戶外活動，留意南北地區天氣差異，並持續關注最新天氣資訊，以利行程調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。