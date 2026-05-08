聽新聞
0:00 / 0:00
今明南北天氣大不同 鋒面通過後東北季風增強…明天更濕涼
今天鋒面通過及東北季風增強，今明兩天南北天氣大不同。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天一道結構較弱的鋒面掠過台灣上空，降雨集中在北部、東半部，有短暫陣雨或雷雨。中部、南部影響不大，維持多雲到晴，僅山區午後有局部雷陣雨。鋒面通過之後，東北季風隨之增強，北台灣氣溫逐步下降。
明天水氣仍多，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，迎風面的北部、宜花地區持續有局部短暫雨，全天濕涼，20至23度，比起今天轉涼不少。因中央山脈阻隔，中南部平地維持多雲到晴，僅午後山區需留意局部雷陣雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天晚間過後，水氣逐漸減少，降雨趨緩。周日母親節當天水氣再減、氣溫回升，中部、南部持續晴朗，北部轉陰天，東半部仍有局部短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。