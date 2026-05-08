今明南北天氣大不同 鋒面通過後東北季風增強…明天更濕涼

今天鋒面通過及東北季風增強，今明兩天南北天氣大不同。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天一道結構較弱的鋒面掠過台灣上空，降雨集中在北部、東半部，有短暫陣雨或雷雨。中部、南部影響不大，維持多雲到晴，僅山區午後有局部雷陣雨。鋒面通過之後，東北季風隨之增強，北台灣氣溫逐步下降。󠀠󠀠

明天水氣仍多，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，迎風面的北部、宜花地區持續有局部短暫雨，全天濕涼，20至23度，比起今天轉涼不少。因中央山脈阻隔，中南部平地維持多雲到晴，僅午後山區需留意局部雷陣雨。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天晚間過後，水氣逐漸減少，降雨趨緩。周日母親節當天水氣再減、氣溫回升，中部、南部持續晴朗，北部轉陰天，東半部仍有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。