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台電換LOGO引討論 聶永真：加入于右任版特徵 交出專業無愧於心

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣電力公司新版LOGO。圖／取自台灣電力公司官網
台灣電力公司新版LOGO。圖／取自台灣電力公司官網

台灣電力公司近期更換LOGO引起討論，原本的LOGO出自書法名家于右任之手，新版出自知名設計聶永真的永真急制設計工作室。聶永真今天清晨在臉書、Threads等社群平台針對外界討論回應，他表示，台電標誌新修版的標準字，仍加入了與于右任原法帖字體的中宮及端點特性的連結。「無論結果帶來的喜好拉鋸為何，我們交出了我們的專業，無愧於心」。

關於台電標誌「優化案」的起源，聶永真表示，最主要是為了解決原標誌功能困境。因早期製圖與當代應用落差巨大，長年存在識別不一的問題，舉凡鑄鐵維修孔蓋、變電箱噴漆、極小印刷品、立體刻字招牌等，常常為了不同媒介需要有所調整，這也是為什麼鑄鐵維修孔蓋可以在路上找到非常多版本的原因。另一方面因應製圖工具的發展，也有機會可以產出更精準的數位製圖檔案，以讓更多媒介可以使用。

他說，隨著能源議題與公共溝通方式改變，台電也需要更貼近日常與大眾。因此此次調整非重新設計，而是在既有認知基礎上，以更輕盈、清晰的線條語彙，讓識別更符合當代使用情境。

原「台灣電力公司」的6個書法字，聶永真表示，其來源為分別取自於于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成、並進行電腦描圖邊緣處理，非于先生專為台電客製書寫而成。所以網路上有些以書法的整句行氣來討論原標準字的論點，也與事實略微脫節。

聶永真表示，此次進行識別更新，除了針對圓形閃電LOGO的清晰辨識度進行調整外，也為台電建立一組屬於自己真正專有的、識別上更通用的企業標準字。「當然企業本身有一定結構性與認同包袱，這是為什麼新修版的標準字，仍加入了與于右任原法帖字體的中宮及端點特性的連結」。

他說，原本期待的是更大的改變，但案標說明得很清楚是「優化」而非「重新設計」。「我們有責任也想把這個案子做好，我們希望為台電開啟下一個50年全新的企業識別」。

圖為台灣電力公司。本報資料照片
圖為台灣電力公司。本報資料照片

聶永真 台電 設計

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