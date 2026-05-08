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護照放進安檢籃竟消失！領隊分享超扯經歷 建議最安全做法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅行社領隊分享客人護照過機場安檢時差點遺失的離譜經歷。示意圖／Ingimage
一名旅行社領隊分享客人護照過機場安檢時差點遺失的離譜經歷。示意圖／Ingimage

護照是旅客出國旅遊時最重要的身分證明，無論是在機場還是在旅館都要妥善保管，避免遺失。一名旅行社領隊分享客人護照過機場安檢時差點遺失的離譜經歷，他們在丹麥機場時，客人將護照放在安檢籃子中，沒想到通過安檢後竟然直接消失，在他們努力追問下，才發現是被安檢人員直接拿走了。如此誇張的經歷讓領隊感到不可思議，也呼籲出國的民眾過安檢時最好把護照放在包包內，避免被有心人士拿走。

一名旅行社領隊在Threads發文，表示他們在丹麥機場登機前要過安檢，一位客人將護照放到安檢籃中，不料通過安檢後，赫然發現護照竟然直接消失了，客人當下立刻問安檢人員護照在哪，對方只回答「不知道」。

原PO描述，事情發生當下讓他冒出了冷汗，在國外護照遺失很嚴重，恐怕會影響所有團員的行程。在他們不斷堅持確認之下，改問其他安檢人員才知道，竟然是原本的安檢人員直接拿走了客人的護照與登機證，雖然之後歸還了，但整件事還是讓他感到不可思議。

原PO最後提醒民眾，出國旅遊要過機場安檢時，最好不要把護照直接放進籃子，而是要放進包包或拉鍊袋裡，避免被其他人拿取；通過安檢後一定要確認護照、登機證和其他貴重物品是否還在。他也感嘆，出國最可怕的事情莫過於「在你以為最安全的地方，卻讓你最措手不及」。

此文一出，有網友分享自身保管隨身物品的技巧，搭乘長程班機時，可以攜帶有拉鍊的「托特包」，安檢的時候將手機、護照等物品全部放進去，並拉上拉鍊，過安檢後再逐一檢查就好，沒有散物的情況下不太可能被其他人拿走，他用此方法將近40年了，非常實用。

也有網友分析過安檢時東西不見的原因，很可能是因為籃子過輸送機時東西跳出來，東西才會遺失，他曾經有過類似經驗，經過反應後安檢人員幫忙從機器下面把東西全部撿出來，也提醒大家「東西全部都要放包包中」。

出國期間護照被偷怎麼辦呢？旅遊部落客「最懶少年」過去曾分享，如果出國在外發現護照不見，應立即到當地警局報案遺失，接著準備好報案資料、大頭照以及身分證明文件，到台灣駐外使館或辦事處申請入國證明書，約3個小時就能拿到。

他也建議，如果擔心遺失，可以提前將「護照、身分證、機票、大頭照等」等重要證件用手機拍照存取，並把這些資料透過Email發給自己，以備不時之需。

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