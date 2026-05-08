鋒面今通過…台灣北東轉雨降溫 專家估典型梅雨「這時開始」

天氣將出現變化，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，新一波鋒面今天接近北台灣，上午開始通過，下午就會壓到台灣東南方海面，晚間再來到巴士海峽一帶，後續東北季風也將增強擴展到台灣附近。

吳聖宇表示，今天北部、東半部地區將有短暫陣雨，中部、南部雲量將增多，平地降雨應該有限，局部地區有短暫陣雨出現的機會，山區降雨機會高一些。鋒面帶來降雨增多，配合東北季風增強帶來涼空氣，北部、東半部白天高溫26至29度，中部、南部高溫仍可到30至33度。

明天鋒面逐漸東移遠離，吳聖宇表示，東北季風影響，迎風面桃園、大台北、東半部地區仍有局部短暫陣雨機會，新竹及以南地區則是多雲到有陽光的天氣，呈現較為典型的東北季風天氣型態。北部、東北部溫度較涼，白天高溫22至25度，中部、花東地區高溫26至29度，南部高溫30至32度。

周日母親節當天，東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，吳聖宇表示，桃園、大台北、東半部仍有局部短暫陣雨，新竹及以南地區為多雲到晴天氣。溫度較為回升，北部、東北部高溫25至27度，中部及花東地區高溫27至30度，南部高溫有31至33度。

吳聖宇表示，下周一、下周二東南風到偏南風影響，新的鋒面在大陸華南建立，並有延伸到東海南部或台灣北部海面的趨勢，大氣狀態稍不穩定，北部、東半部雲量偏多，中南部多雲或有陽光的天氣。各地山區午後配合熱力作用，可能有局部短暫陣雨機會，降雨範圍可能蔓延到北部、東北部、東部的部分平地區域，午後的天氣變化較大。

他說，下周三到下周六，鋒面位置可能持續在東海南部到台灣北部海面一帶南北擺動，天氣仍有些不穩定，尤其是鋒前水氣較多的時候出現降雨的機會就比較高，降雨範圍也比較廣，午後熱力作用造成降雨也會比較明顯，甚至有午後熱對流雷雨機會。

17日之後太平洋高壓有增強、北擴的趨勢，吳聖宇表示，接下來一段時間應該有機會進入梅雨開始前高壓西伸、增強，整體天氣較穩定的時段，再來就是要等5月下旬至月底之間西南季風進入南海，高壓東退後，較為典型的梅雨氣候特徵就會正式開始，比較精確的時間點還有待觀察。

至於哈格比颱風，吳聖宇表示，未來仍將往菲律賓以東靠近，未來2至3天內強度將略有增強，但是在缺乏明顯季風配合以及強勢高壓的包圍下，強度發展較為有限，多數預報資料都顯示5天之後接近菲律賓以東時颱風強度將逐漸減弱，可能在菲東會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣仍無影響機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。