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微弱鋒面掃過 桃園以北+東部今小幅變天 母親節可望好天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
微弱鋒面掃過，北、東小幅變天。本報資料照片
微弱鋒面掃過，北、東小幅變天。本報資料照片

微弱鋒面掃過，北、東小幅變天，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這次鋒面預期結構不佳，不僅影響範圍，遠遠不及前一波，連目前各地預期的累積雨量也少很多，西南部平地，甚至有持續無感的預報。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波鋒面將在今天白天靠近，周六就會減弱，主要有雨的區域以桃園以北、東半部為主，其他地方感受比較有限，持續偏熱，周日北部雨勢更為緩和，「沒意外的話，大多數地方將會有個天氣不錯的母親節，但會比較熱」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

母親節 桃園

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