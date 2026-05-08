微弱鋒面掃過 桃園以北+東部今小幅變天 母親節可望好天氣

5、6月是梅雨季，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣附近出現颱風，代表「出梅」？答案是否定的。其實，兩者是具有某種程度的相關性，但非決定性的對應關係；關鍵在於審視大尺度環流是否已完

2026-05-08 06:19