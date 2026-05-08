梅雨季出現颱風代表「出梅」？ 專家駁：有3種可能影響類型

5、6月是梅雨季，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣附近出現颱風，代表「出梅」？答案是否定的。其實，兩者是具有某種程度的相關性，但非決定性的對應關係；關鍵在於審視大尺度環流是否已完成季節轉換。

所謂的「出梅」，他說，實務上不是看單一的天氣，而是看整體環流是否穩定轉為夏季型態。常見西太平洋副熱帶高壓明顯西伸北抬並穩定控制台灣，或是梅雨鋒面北抬至華北或日本，西南季風型態改變等重要特徵。而「出梅」天氣的本質，也將從原先的「鋒面型降雨」轉為「夏季對流型降雨」。

綜觀評估颱風對梅雨的3種典型可能影響類型，他說，第一種，不「出梅」，這也是最常見的類型。颱風，只是「遠遠經過或快速遠離」，由於此時的副高尚未穩定，鋒面也仍在台灣附近擺盪。結果就是梅雨仍將持續，影響程度相當微小；甚至，颱風外圍水氣加上梅雨鋒面的水氣，反而也會使得降雨更加顯著且集中。

第二種，假性「出梅」，他表示，梅雨暫時中斷，這是比較少見的類型。由於颱風接近影響，短暫改變環流特性，副高或許暫時增強或被擠壓，或是鋒面短暫北抬。但隨後因颱風因素消失，梅雨鋒面又會接續再度南下；所以，並非正式「出梅」，只是過渡現象。

他說，第三種，真正「出梅」，這是非常罕見發生的狀況。因颱風「觸發季節轉換」條件，包括有副高大幅西伸並穩定、鋒面被推到更北方且不再南返以及夏季型環流提早建立。今年的現況情境，應該歸類於第一種；還是耐心期待今年梅雨的到來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。