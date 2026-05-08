「果醬屆奧斯卡」世界柑橘類果醬大賽 台灣隊奪111面獎牌

2026世界柑橘類果醬大賽，台灣隊再創佳績，拿下111面獎牌。農業部表示，今年超過3000件果醬作品，來自34個國家的參賽者一同競逐「果醬屆奧斯卡」，就是在這樣激烈的競爭中，台灣的果醬人再次用台灣的味道，征服世界的味蕾。感謝果醬TEAM TAIWAN，跟世界分享台灣的風土滋味。

台灣隊拿下111面獎牌，包括Keya Jam、林業及自然保育署、里山賽夏合作社，拿下5金、8銀。果食男子2金、14銀、7銅，小甜心手工果醬2金、14銀、6銅，jammm果醬2金、6銀、7銅，玫開四度食用玫瑰園1金、8銀、16銅，田本家糾結人研究所1金、2銀、3銅，青菓邸舍甜品坊1銀、6銅。

農業部表示，今年果醬女王「柯亞果醬」首度攜手林業保育署及里山賽夏合作社參賽。這也是大會創立22年來，第一次有國家官方單位與果實生產者、果醬工作者共同合作參加大賽，將復育多年的台灣特有種「南庄橙」展現給世界。2025年創三冠王紀錄的果食男子，今年繼續帶著台灣之名，用最在地的原民香料「馬告」與台中石崗的佛利蒙柑，摘下金獎，展現台灣在地風土與工藝的結合，也讓世界看到台灣果醬工藝的實力。

連續4年獲獎的小甜心，今年以「夏柑情柚」獲得搭配鹹食類金獎，農業部表示，其取自台語「下感情呦（hē-kám-tsîng）」的諧音，以新竹的三寶柑為基底，創作出口感多汁的美味果醬。

農業部說，jammm果醬是連續兩年獲獎的實力派果醬，用台灣鮮甜桶柑的自然果香融合細緻滑順的天然蘋果醬口感，再點綴清新檸檬酸香，創造出跨越語言的天然風味，每一口都像晨曦微光下的第一道陽光。而來自南投埔里、第六度參賽的玫開四度，以古老柑橘品種「香櫞」當成主角，口感跟香氣近似佛手柑，再搭配南投名間鄉的茶葉，展現果醬的豐富層次。

田本家則是第二次參賽就奪金。農業部說，田本家今年復刻台灣辦桌記憶，把喜宴中最熟悉的「柳丁芭樂」做成果醬，選用雲林柳丁與彰化土芭樂，讓童年的味道被世界記住。在不產芭樂的英國，用最剛好的比例，贏得世界的肯定。來自宜蘭的青菓邸舍，今年是第三度參賽，將宜蘭在地的茂谷柑與台茶17號以最適合的比例結合。而獲得銅牌的「山風釀-橙辛」則是跟林業保育署宜蘭分署合作創作，將森林風味成功轉化成美味的果醬。

農業部表示，感謝每一位果醬人的用心熬煮，將台灣的記憶與文化，透過味覺，分享給全世界，也讓更多人品嘗到屬於這座美麗島嶼的風土滋味。

玫開四度，以古老柑橘品種「香櫞」當成主角，口感跟香氣近似佛手柑，再搭配南投名間鄉的茶葉，展現果醬的豐富層次。圖／取自農業部臉書粉專

果食男子用原民香料「馬告」與台中石崗的佛利蒙柑，摘下金獎，展現台灣在地風土與工藝的結合，也讓世界看到台灣果醬工藝的實力。圖／取自農業部臉書粉專

柯亞果醬攜手林業保育署及里山賽夏合作社參賽。這也是大會創立22年來，第一次有國家官方單位與果實生產者、果醬工作者共同合作參加大賽，將復育多年的台灣特有種「南庄橙」展現給世界。圖／取自農業部臉書粉專

田本家今年復刻台灣辦桌記憶，把喜宴中最熟悉的「柳丁芭樂」做成果醬，選用雲林柳丁與彰化土芭樂，讓童年的味道被世界記住。圖／取自農業部臉書粉專

來自宜蘭的青菓邸舍，今年是第三度參賽，將宜蘭在地的茂谷柑與台茶17號結合。圖／取自農業部臉書粉專

jammm果醬用台灣鮮甜桶柑的自然果香融合細緻滑順的天然蘋果醬口感，再點綴清新檸檬酸香，創造出跨越語言的天然風味。圖／取自農業部臉書粉專