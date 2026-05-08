快訊

軍購條例今將表決…藍白達共識 擬提近8千億元

10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

「果醬屆奧斯卡」世界柑橘類果醬大賽 台灣隊奪111面獎牌

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
小甜心以「夏柑情柚」獲得搭配鹹食類金獎，取自台語「下感情呦（hē-kám-tsîng）」的諧音，以新竹的三寶柑為基底，創作出口感多汁的美味果醬。圖／取自農業部臉書粉專
小甜心以「夏柑情柚」獲得搭配鹹食類金獎，取自台語「下感情呦（hē-kám-tsîng）」的諧音，以新竹的三寶柑為基底，創作出口感多汁的美味果醬。圖／取自農業部臉書粉專

2026世界柑橘類果醬大賽，台灣隊再創佳績，拿下111面獎牌。農業部表示，今年超過3000件果醬作品，來自34個國家的參賽者一同競逐「果醬屆奧斯卡」，就是在這樣激烈的競爭中，台灣的果醬人再次用台灣的味道，征服世界的味蕾。感謝果醬TEAM TAIWAN，跟世界分享台灣的風土滋味。

台灣隊拿下111面獎牌，包括Keya Jam、林業及自然保育署、里山賽夏合作社，拿下5金、8銀。果食男子2金、14銀、7銅，小甜心手工果醬2金、14銀、6銅，jammm果醬2金、6銀、7銅，玫開四度食用玫瑰園1金、8銀、16銅，田本家糾結人研究所1金、2銀、3銅，青菓邸舍甜品坊1銀、6銅。

農業部表示，今年果醬女王「柯亞果醬」首度攜手林業保育署及里山賽夏合作社參賽。這也是大會創立22年來，第一次有國家官方單位與果實生產者、果醬工作者共同合作參加大賽，將復育多年的台灣特有種「南庄橙」展現給世界。2025年創三冠王紀錄的果食男子，今年繼續帶著台灣之名，用最在地的原民香料「馬告」與台中石崗的佛利蒙柑，摘下金獎，展現台灣在地風土與工藝的結合，也讓世界看到台灣果醬工藝的實力。

連續4年獲獎的小甜心，今年以「夏柑情柚」獲得搭配鹹食類金獎，農業部表示，其取自台語「下感情呦（hē-kám-tsîng）」的諧音，以新竹的三寶柑為基底，創作出口感多汁的美味果醬。

農業部說，jammm果醬是連續兩年獲獎的實力派果醬，用台灣鮮甜桶柑的自然果香融合細緻滑順的天然蘋果醬口感，再點綴清新檸檬酸香，創造出跨越語言的天然風味，每一口都像晨曦微光下的第一道陽光。而來自南投埔里、第六度參賽的玫開四度，以古老柑橘品種「香櫞」當成主角，口感跟香氣近似佛手柑，再搭配南投名間鄉的茶葉，展現果醬的豐富層次。

田本家則是第二次參賽就奪金。農業部說，田本家今年復刻台灣辦桌記憶，把喜宴中最熟悉的「柳丁芭樂」做成果醬，選用雲林柳丁與彰化土芭樂，讓童年的味道被世界記住。在不產芭樂的英國，用最剛好的比例，贏得世界的肯定。來自宜蘭的青菓邸舍，今年是第三度參賽，將宜蘭在地的茂谷柑與台茶17號以最適合的比例結合。而獲得銅牌的「山風釀-橙辛」則是跟林業保育署宜蘭分署合作創作，將森林風味成功轉化成美味的果醬。

農業部表示，感謝每一位果醬人的用心熬煮，將台灣的記憶與文化，透過味覺，分享給全世界，也讓更多人品嘗到屬於這座美麗島嶼的風土滋味。

玫開四度，以古老柑橘品種「香櫞」當成主角，口感跟香氣近似佛手柑，再搭配南投名間鄉的茶葉，展現果醬的豐富層次。圖／取自農業部臉書粉專
玫開四度，以古老柑橘品種「香櫞」當成主角，口感跟香氣近似佛手柑，再搭配南投名間鄉的茶葉，展現果醬的豐富層次。圖／取自農業部臉書粉專

果食男子用原民香料「馬告」與台中石崗的佛利蒙柑，摘下金獎，展現台灣在地風土與工藝的結合，也讓世界看到台灣果醬工藝的實力。圖／取自農業部臉書粉專
果食男子用原民香料「馬告」與台中石崗的佛利蒙柑，摘下金獎，展現台灣在地風土與工藝的結合，也讓世界看到台灣果醬工藝的實力。圖／取自農業部臉書粉專

柯亞果醬攜手林業保育署及里山賽夏合作社參賽。這也是大會創立22年來，第一次有國家官方單位與果實生產者、果醬工作者共同合作參加大賽，將復育多年的台灣特有種「南庄橙」展現給世界。圖／取自農業部臉書粉專
柯亞果醬攜手林業保育署及里山賽夏合作社參賽。這也是大會創立22年來，第一次有國家官方單位與果實生產者、果醬工作者共同合作參加大賽，將復育多年的台灣特有種「南庄橙」展現給世界。圖／取自農業部臉書粉專

田本家今年復刻台灣辦桌記憶，把喜宴中最熟悉的「柳丁芭樂」做成果醬，選用雲林柳丁與彰化土芭樂，讓童年的味道被世界記住。圖／取自農業部臉書粉專
田本家今年復刻台灣辦桌記憶，把喜宴中最熟悉的「柳丁芭樂」做成果醬，選用雲林柳丁與彰化土芭樂，讓童年的味道被世界記住。圖／取自農業部臉書粉專

來自宜蘭的青菓邸舍，今年是第三度參賽，將宜蘭在地的茂谷柑與台茶17號結合。圖／取自農業部臉書粉專
來自宜蘭的青菓邸舍，今年是第三度參賽，將宜蘭在地的茂谷柑與台茶17號結合。圖／取自農業部臉書粉專

jammm果醬用台灣鮮甜桶柑的自然果香融合細緻滑順的天然蘋果醬口感，再點綴清新檸檬酸香，創造出跨越語言的天然風味。圖／取自農業部臉書粉專
jammm果醬用台灣鮮甜桶柑的自然果香融合細緻滑順的天然蘋果醬口感，再點綴清新檸檬酸香，創造出跨越語言的天然風味。圖／取自農業部臉書粉專

2026世界柑橘類果醬大賽，台灣隊再創佳績，拿下111面獎牌。圖／取自農業部臉書粉專
2026世界柑橘類果醬大賽，台灣隊再創佳績，拿下111面獎牌。圖／取自農業部臉書粉專

奧斯卡 農業部 台灣隊

延伸閱讀

瓶蓋會自己關！他讚全聯這款草莓果醬「名不虛傳」 內行大推：去日本必囤貨

「台式浪漫」誠品南西18家台味限時集結 香菜豬血糕拿鐵等你挑戰

全聯We Sweet跟上杜拜巧克力風潮 「開心果可可千層」試賣掀網路熱議

首度揮軍新加坡世廚認證國際賽 樹德家商餐飲科奪下3金1銀

相關新聞

10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

中央氣象署發布第39號顯著有感地震報告，今天清晨4時57分，在花蓮縣政府東北方30.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度25.4公里。

父開完刀X光機掉下重砸…家屬氣炸喊告 彰基：原廠維修不久已啟動調查

有網友今在社群媒體發文，其家人在彰化基督教醫院開完刀照X光檢查，卻發生機器砸落在父親身上，家屬氣憤揚言不排除走法律程序。彰基今晚指出，對原廠設備異常高度重視，院方高層偕同相關部門，立即啟動調查程序。

梅雨季第2波鋒面挾雷雨 吳德榮：北台灣今明濕涼 母親節天氣好轉

今明兩天梅雨季第2波鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；偶有雷雨發生的機

活體小腸移植 亞東醫院成功3例 率先全台

國內每年有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，須長期依賴全靜脈營養（ＴＰＮ）維生，其中逾六成為五歲以下幼童，死亡風險極高。亞東醫院昨發表全台首三例活體小腸移植成果，患者能重新恢復正常進食，且受贈者

健康主題館／長輩骨鬆「摔不起」 一次骨折就恐釀失能

剛退休68歲的丁女士，平常幫忙照顧孫子，計畫要出國旅遊，卻在家中浴室不慎滑倒，造成嚴重髖部骨折。這一跌不僅行動不便，還要面對術後漫長的復健與照護需求，而子女正值職場晉升的關鍵期，面臨職涯發展、家庭經濟

梅雨季出現颱風代表「出梅」？ 專家駁：有3種可能影響類型

5、6月是梅雨季，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，台灣附近出現颱風，代表「出梅」？答案是否定的。其實，兩者是具有某種程度的相關性，但非決定性的對應關係；關鍵在於審視大尺度環流是否已完

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。