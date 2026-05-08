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梅雨季第2波鋒面挾雷雨 吳德榮：北台灣今明濕涼 母親節天氣好轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天梅雨季第2波鋒面影響，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；偶有雷雨發生的機率。本報資料照片
今明兩天梅雨季第2波鋒面影響，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；偶有雷雨發生的機率。本報資料照片

今明兩天梅雨季第2波鋒面影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；偶有雷雨發生的機率。今起氣溫漸降，明天北台灣明顯偏涼。今天北部19至27度、中部20至33度、南部20至35度、東部19至31度。

周日母親節，吳德榮說，周日白天起至下周一鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升，東半部地區及山區午後仍有局部短暫降雨的機率。下周二、下周三另一鋒面在北部附近醞釀，北台灣略受影響，降雨機率漸提高。

吳德榮表示，下周四至下周六鋒面漸往北移，台灣在暖氣團內，白天暖熱，但大氣很不穩定，易降雨。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

至於颱風消息，他說，中央氣象署 颱風路徑潛勢預測圖及歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖皆顯示，今年第5號颱風哈格比在關島西南方海面，偏西北西進行，下周一、下周二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消散，向東北迴轉的趨勢，對台灣無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱哈格比在關島西南方海面，偏西北西進行，下周一、下周二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，5天之後有逐漸消散、向東北迴轉的趨勢。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱哈格比在關島西南方海面，偏西北西進行，下周一、下周二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，5天之後有逐漸消散、向東北迴轉的趨勢。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 母親節 梅雨

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