10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

2026世界柑橘類果醬大賽，台灣隊再創佳績，拿下111面獎牌。農業部表示，今年超過3000件果醬作品，來自34個國家的參賽者一同競逐「果醬屆奧斯卡」，就是在這樣激烈的競爭中，台灣的果醬人再次用台灣的味

2026-05-08 06:10