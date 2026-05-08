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10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

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10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第39號顯著有感地震報告，今天清晨4時57分，在花蓮縣政府東北方30.2公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.6地震，地震深度25.4公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級。

南投縣 地震 彰化縣

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