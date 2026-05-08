聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／長輩骨鬆「摔不起」 一次骨折就恐釀失能

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣50歲以上女性，每3人就有1人一生中可能發生骨鬆骨折，其中髖部骨折患者在一年內的死亡率高達20%。圖／123RF
台灣50歲以上女性，每3人就有1人一生中可能發生骨鬆骨折，其中髖部骨折患者在一年內的死亡率高達20%。圖／123RF

剛退休68歲的丁女士，平常幫忙照顧孫子，計畫要出國旅遊，卻在家中浴室不慎滑倒，造成嚴重髖部骨折。這一跌不僅行動不便，還要面對術後漫長的復健與照護需求，而子女正值職場晉升的關鍵期，面臨職涯發展、家庭經濟與照顧母親、孩子的多重壓力，生活瞬間失序。

台灣邁入超高齡社會，2025年50歲以上人口約980萬人，至2075年預估將有1060萬人，達到總人口數59%。專家表示，高齡人口增加也象徵骨折風險上升，一旦發生骨鬆性骨折，對患者及其家庭造成巨大的醫療、經濟與照顧負擔。

根據中華民國骨質疏鬆症學會資料統計，台灣50歲以上女性，每3人就有1人一生中可能發生骨折，目前國內骨鬆患者中近8成是女性。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生指出，骨鬆不只是個人疾病，而是可能拖垮家庭照護與經濟的「骨牌危機」。

跌倒非意外骨鬆重要警訊

韓德生表示，骨鬆最可怕的地方，不在於骨質流失本身，而是第一次骨折後引發的連鎖效應。「很多患者第一次只是手腕、脊椎或髖部骨折，但之後會進入『一斷再斷』的惡性循環，失能、長照需求、甚至死亡風險都大幅增加。」根據統計，髖部骨折患者在一年內的死亡率高達20%，高於許多癌症。

台灣髖部骨折發生率高居亞洲第一，二次骨折率高達50%；患者一年內死亡率近20%，約3成患者面臨永久性失能、8成無法恢復獨立生活能力。醫界提出「骨折，一次就夠（Stop at One Fracture）」觀念，呼籲民眾不要把跌倒骨折當成單純意外，而應視為骨鬆的重要警訊。

糖尿病患者也是常被忽略的骨鬆高風險族群。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，慢性高血糖會破壞骨骼代謝，導致骨品質變差，即使骨密度正常，仍可能提高骨折風險。研究顯示，第一型糖尿病患者髖部骨折風險比一般人高出7倍，第2型糖尿病患者也增加約1.7倍；若糖尿病病程超過10年，骨折風險會持續攀升。加上糖尿病常伴隨視網膜病變、周邊神經病變等併發症，患者容易跌倒，形成雙重危機。

根據國際骨鬆基金會（IOF）2025年亞太報告，台灣髖部骨折平均住院醫療費用約12萬至17萬元，但真正沉重的是後續復健、長照與家屬陪病成本。醫界估算，一次骨折造成的直接與間接支出，一年可能突破百萬元。

檢測骨密度 補鈣、維生素D

為了能夠及早發現及治療，韓德生建議，骨鬆高風險族群應定期接受骨密度檢測，主要透過「雙能量X光吸收儀（DXA）」數值診斷，不需侵入性治療即可評估骨折風險。健保自2025年起，已擴大骨鬆藥物給付範圍，納入尚未骨折但屬高風險者，也增加手腕骨折、上臂骨折等給付項目，將防線提前並降低後續失能與長照負擔。

歐弘毅提醒，預防骨鬆不能只靠補鈣，還包括規律運動、攝取足夠維生素D、避免跌倒，及早接受檢查與治療。尤其家中若有65歲以上長者、停經女性或糖尿病患者，更應提高警覺。

骨鬆保密防跌

1.篩檢與評估：利用骨折風險評估工具計算風險，特別是65歲以上女性或有骨折史者。

2.營養補充：適量補充鈣質與維生素D3，多吃深綠色蔬菜。

3.適度運動：進行快走、慢跑、跳繩等負重運動，以及肌力訓練，增加骨密度並預防跌倒。

4.藥物介入：健保已放寬骨鬆藥物給付，包括治療次級骨折預防及高風險族群的初級預防。

骨鬆 骨質疏鬆症 骨折 長輩 高齡者 超高齡社會

延伸閱讀

50 歲是防跌倒關鍵年！醫揭「失能連鎖反應」：最短幾個月就需長照

骨折即骨鬆警訊！恐掀家庭骨牌效應 照護成本年增近百萬

原來骨鬆那麼近！年過40骨密度就下滑 骨鬆學會理事長：補充速度跟不上流失速度！鈣+維生素K2、D3有助提升補鈣效率

中醫大名醫遭冒名賣血糖機詐騙！ 院長氣發聲：這不是醫界問題，而是公共安全的問題

相關新聞

父開完刀X光機掉下重砸…家屬氣炸喊告 彰基：原廠維修不久已啟動調查

有網友今在社群媒體發文，其家人在彰化基督教醫院開完刀照X光檢查，卻發生機器砸落在父親身上，家屬氣憤揚言不排除走法律程序。彰基今晚指出，對原廠設備異常高度重視，院方高層偕同相關部門，立即啟動調查程序。

活體小腸移植 亞東醫院成功3例 率先全台

國內每年有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，須長期依賴全靜脈營養（ＴＰＮ）維生，其中逾六成為五歲以下幼童，死亡風險極高。亞東醫院昨發表全台首三例活體小腸移植成果，患者能重新恢復正常進食，且受贈者

健康主題館／長輩骨鬆「摔不起」 一次骨折就恐釀失能

剛退休68歲的丁女士，平常幫忙照顧孫子，計畫要出國旅遊，卻在家中浴室不慎滑倒，造成嚴重髖部骨折。這一跌不僅行動不便，還要面對術後漫長的復健與照護需求，而子女正值職場晉升的關鍵期，面臨職涯發展、家庭經濟

復健機器人治療1年 腦麻童可連走30分鐘

11歲的佳悅因腦性麻痺，從小行動受限，媽媽多年來帶著她四處求醫，不論傳統復健、針灸或藥浴都嘗試過，但進步始終有限，直到去年來到北醫附醫接受下肢復健機器人治療，從原本僅能小碎步行走100、200公尺，到

北榮RLT精準放射標靶 副作用可控、存活期顯著延長

69歲吳先生罹患攝護腺癌逾20年，歷經手術、放療及長期荷爾蒙治療，並接受新一代荷爾蒙藥物治療，但病情控制未見好轉，出現多處骨轉移，長期治療帶來暈眩、體力衰退及骨質疏鬆，讓他身心俱疲。去年腫瘤指標PSA

健康你我他／洗鼻用鼻子呼吸 多運動增抵抗力

空氣汙染與過敏原無所不在，我和孩子都是過敏體質，經常打噴嚏、鼻塞、流鼻水，不僅影響日常生活，鼻塞時用嘴呼吸，也會影響睡眠品質與工作效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。