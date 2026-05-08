健康主題館／長輩骨鬆「摔不起」 一次骨折就恐釀失能

剛退休68歲的丁女士，平常幫忙照顧孫子，計畫要出國旅遊，卻在家中浴室不慎滑倒，造成嚴重髖部骨折。這一跌不僅行動不便，還要面對術後漫長的復健與照護需求，而子女正值職場晉升的關鍵期，面臨職涯發展、家庭經濟與照顧母親、孩子的多重壓力，生活瞬間失序。

台灣邁入超高齡社會，2025年50歲以上人口約980萬人，至2075年預估將有1060萬人，達到總人口數59%。專家表示，高齡人口增加也象徵骨折風險上升，一旦發生骨鬆性骨折，對患者及其家庭造成巨大的醫療、經濟與照顧負擔。

根據中華民國骨質疏鬆症學會資料統計，台灣50歲以上女性，每3人就有1人一生中可能發生骨折，目前國內骨鬆患者中近8成是女性。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生指出，骨鬆不只是個人疾病，而是可能拖垮家庭照護與經濟的「骨牌危機」。

跌倒非意外骨鬆重要警訊

韓德生表示，骨鬆最可怕的地方，不在於骨質流失本身，而是第一次骨折後引發的連鎖效應。「很多患者第一次只是手腕、脊椎或髖部骨折，但之後會進入『一斷再斷』的惡性循環，失能、長照需求、甚至死亡風險都大幅增加。」根據統計，髖部骨折患者在一年內的死亡率高達20%，高於許多癌症。

台灣髖部骨折發生率高居亞洲第一，二次骨折率高達50%；患者一年內死亡率近20%，約3成患者面臨永久性失能、8成無法恢復獨立生活能力。醫界提出「骨折，一次就夠（Stop at One Fracture）」觀念，呼籲民眾不要把跌倒骨折當成單純意外，而應視為骨鬆的重要警訊。

糖尿病患者也是常被忽略的骨鬆高風險族群。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，慢性高血糖會破壞骨骼代謝，導致骨品質變差，即使骨密度正常，仍可能提高骨折風險。研究顯示，第一型糖尿病患者髖部骨折風險比一般人高出7倍，第2型糖尿病患者也增加約1.7倍；若糖尿病病程超過10年，骨折風險會持續攀升。加上糖尿病常伴隨視網膜病變、周邊神經病變等併發症，患者容易跌倒，形成雙重危機。

根據國際骨鬆基金會（IOF）2025年亞太報告，台灣髖部骨折平均住院醫療費用約12萬至17萬元，但真正沉重的是後續復健、長照與家屬陪病成本。醫界估算，一次骨折造成的直接與間接支出，一年可能突破百萬元。

檢測骨密度 補鈣、維生素D

為了能夠及早發現及治療，韓德生建議，骨鬆高風險族群應定期接受骨密度檢測，主要透過「雙能量X光吸收儀（DXA）」數值診斷，不需侵入性治療即可評估骨折風險。健保自2025年起，已擴大骨鬆藥物給付範圍，納入尚未骨折但屬高風險者，也增加手腕骨折、上臂骨折等給付項目，將防線提前並降低後續失能與長照負擔。

歐弘毅提醒，預防骨鬆不能只靠補鈣，還包括規律運動、攝取足夠維生素D、避免跌倒，及早接受檢查與治療。尤其家中若有65歲以上長者、停經女性或糖尿病患者，更應提高警覺。

骨鬆保密防跌

1.篩檢與評估：利用骨折風險評估工具計算風險，特別是65歲以上女性或有骨折史者。

2.營養補充：適量補充鈣質與維生素D3，多吃深綠色蔬菜。

3.適度運動：進行快走、慢跑、跳繩等負重運動，以及肌力訓練，增加骨密度並預防跌倒。

4.藥物介入：健保已放寬骨鬆藥物給付，包括治療次級骨折預防及高風險族群的初級預防。