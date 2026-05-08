復健機器人治療1年 腦麻童可連走30分鐘

11歲的佳悅接受復健機器人治療約1年，已可以連續行走30分鐘。記者陳雨鑫／攝影

11歲的佳悅因腦性麻痺，從小行動受限，媽媽多年來帶著她四處求醫，不論傳統復健、針灸或藥浴都嘗試過，但進步始終有限，直到去年來到北醫附醫接受下肢復健機器人治療，從原本僅能小碎步行走100、200公尺，到如今能連續步行30分鐘。她笑說，希望接下來的上肢訓練，能讓她順利操作電動輪椅，不再撞牆，未來也要持續復健「走很遠、很遠的路」。

北醫附醫復健醫學部專任主治醫師曾頌惠表示，腦性麻痺患者約每千人就有一人，復健機器人透過被動式訓練，協助患者反覆完成動作，除腦麻外，也適用於脊髓損傷等神經疾病患者。一般而言，4歲左右是最佳介入時機，但佳悅10歲才開始接受治療，效果仍相當顯著。目前復健機器人尚未普及，醫院透過募款補助18歲以下患者，希望降低家庭負擔，也期待未來政府能看見復健機器人的效益，提供更多資源與補助。

北醫附醫院長施俊明說，院內設有2台下肢與3台上肢復健機器人，是全台少數提供完整兒童復健機器人臨床治療的醫院，結合跨專業團隊，協助病童提升功能與生活能力。復健最重要的是「不中斷」，希望透過公益募款，讓更多孩子獲得持續治療機會。

院方昨公開「向前一步走」復健機器人公益募款影片，邀請藝人畢書盡擔任代言人。畢書盡說，過去總以為走路是理所當然，但看見孩子們為了多走一步反覆練習、從不放棄，深受感動，也希望社會能更加關注復健需求。