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健康你我他／洗鼻用鼻子呼吸 多運動增抵抗力

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
洗鼻子改善過敏，全家人都受益。圖／林靜瑜提供
洗鼻子改善過敏，全家人都受益。圖／林靜瑜提供

空氣汙染與過敏原無所不在，我和孩子都是過敏體質，經常打噴嚏、鼻塞、流鼻水，不僅影響日常生活，鼻塞時用嘴呼吸，也會影響睡眠品質與工作效率。

去年初，有幸閱讀日本鼻科權威黃川田徹醫師所著「擺脫鼻塞、打呼、睡不好的鼻呼吸」，以他30年來治療超過14,000人的鼻塞經驗，發現很多健康問題，其實是因為忽略了「用鼻子呼吸」的重要性。除了有意識的「用鼻呼吸」，更提到有效改善鼻塞、提升睡眠品質的3個方法，排除了服藥及手術，只有「洗鼻子」沒有副作用，我覺得值得一試。

轉達予兒子後，他買了洗鼻器和無碘鹽，早晚使用至今一年多，他說：「可以洗出一些擤不出來的鼻涕、鼻子裡面很乾淨、呼吸比較通暢，打噴嚏、換季過敏鼻塞有都有改善。」進而推薦給女兒和我，我們也都成了洗鼻器愛用者。

空氣中的花粉及灰塵、細菌等幾乎都在鼻子入口的三分之一處，就被鼻黏膜捕捉，只要適當地用生理食鹽水沖洗該處，就能除去產生鼻炎症狀的過敏原，有效減輕過敏性鼻炎的症狀，還有黏膜保濕、促進黏膜表面的絨毛機能等效果。

依照正確使用方法、克服恐懼，多練習幾次就能上手，洗鼻器安全有效，大人小孩都可使用。若能多運動增加抵抗力，有良好的生活習慣與環境清潔，更能獲得長期改善。

過敏原 過敏性鼻炎 呼吸道阻塞 鼻腔 健康 運動

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