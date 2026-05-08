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非聽不可／年輕乳癌治療的選擇解析

聯合報／ 本報訊

年輕乳癌治療的選擇解析

主講：三總乳房外科主任馮安捷

時間：5月11日（一）下午3時至4時

地點：乳癌防治基金會視聽教室

           台北市林森南路4-2號6樓

洽詢：02-2392-4115

腎臟癌手術新趨勢

掌握腎臟癌治療新契機

主講：台大癌醫腫瘤外科部醫師吳維哲

台大癌醫腫瘤內科部醫師吳書丞

時間：5月13日（三）下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫五樓國際會議廳

           台北市基隆路三段155巷57號

洽詢：02-2322-0322轉237092

腫瘤 乳癌 手術 腎臟癌 癌症

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