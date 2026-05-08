非聽不可／年輕乳癌治療的選擇解析

衛福部明天將與醫院、護理代表等醫事團體，舉行三班護病比納入醫療機構設置標準會議。醫團今晚發聲明表示，仍維持同意將「三班護病比」納入「醫療機構設置標準」規範中，不過針對相關推動小組或諮詢委員會的組成，建

2026-05-07 21:22