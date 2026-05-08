北榮RLT精準放射標靶 副作用可控、存活期顯著延長

69歲吳先生罹患攝護腺癌逾20年，歷經手術、放療及長期荷爾蒙治療，並接受新一代荷爾蒙藥物治療，但病情控制未見好轉，出現多處骨轉移，長期治療帶來暈眩、體力衰退及骨質疏鬆，讓他身心俱疲。去年腫瘤指標PSA又升高，台北榮總醫療團隊評估後接受「放射性配體治療」（RLT），僅接受2次療程，PSA便降至接近無法測得，幾乎感受不到副作用。

台北榮總核醫部主任王昱豐指出，過去癌症傳統治療方式都是以手術、化學及放射性治療為主，常導致全身性副作用。RLT被譽為精準打擊癌細胞的「導引飛彈」，其原理是利用可辨識腫瘤的分子配體，將放射性核種如鎦-177帶往癌細胞，並在細胞內釋放能量破壞其DNA，能夠在有效殺滅腫瘤的同時，將周邊正常組織的損傷降至最低，安全性與穩定度均優於傳統療法。

除了攝護腺癌，神經內分泌腫瘤患者也核准適用此療法。52歲許小姐是國內首例接受此療程的病人，她因神經內分泌腫瘤多處肝轉移，經栓塞治療及多線藥物治療後仍難以控制病情，接受RLT治療後，腫瘤獲得良好控制。許小姐自2021年9月治療至今病情穩定，她表示，治療過程相對平穩，副作用可控，讓她對未來更有信心。

台北榮總核醫部醫師姚珊汎說，精準放射標靶治療平均存活期，更從8.2個月顯著延長。研究顯示，精準放射標靶治療的整體存活率可超過4年，治療反應率約達43%。

台北榮總副院長李偉強表示，此治療方式須自費，北榮已建置專屬放射性同位素治療病房，並導入24小時遠端監測與智慧化照護，建立從評估到追蹤的「一條龍」流程。目前已完成超過50名患者、近200人次的治療，為晚期癌症患者在傳統療效有限時，提供精準且具高品質的新選擇。