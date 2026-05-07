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全聯榮獲《遠見》ESG企業永續獎「楷模獎」 打造青銀共融生態圈

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯推動「青銀共事」，建立良善的跨世代職場合作。圖／全聯福利中心提供
全聯推動「青銀共事」，建立良善的跨世代職場合作。圖／全聯福利中心提供

隨著台灣正式邁入超高齡社會，勞動力短缺與醫療體系壓力已成為零售產業無法迴避的結構性挑戰。全聯實業以憑藉「推動青銀共融生態圈，打造樂齡友善購物環境」方案，在激烈的競爭中脫穎而出，榮獲第22屆《遠見》ESG企業永續獎—傑出方案「樂齡友善組」楷模獎。這項榮譽不僅肯定了全聯在企業社會責任上的深耕，更展現了其如何透過數位化管理與人性化服務，將全台門市轉化為守護全民健康的重要夥伴。

在員工照護方面，全聯展現了極具前瞻性的管理思維。全聯管理部協理阮秀指出，截至2025年，中高齡員工比例已達32%，人數突破7,000名。為了守護這群寶貴的人才資產，全聯早在2014年起，每年投入預算約4,000萬元打造專業護理團隊並搭配臨場醫師，建立「全聯健康關懷系統」追蹤健康指標，1對1提供個人化建議。

阮秀特別分享了數位轉型對員工健康管理的巨大貢獻。過去，護理師訪視同仁後需耗費大量時間進行健康資訊記錄，現在透過全聯健康關懷系統，在取得員工授權後，每年健檢數據能一鍵匯入。方便護理師更精準有效率掌握同仁狀況，並實施「中高齡適能評估」與健康分級管理，透過積極干預，引導同仁逐步改善健康狀況。全聯為提供員工更安全的職場環境，更積極導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，將員工守護提升至國際標準規格。

除了內部員工守護，全聯更將影響力擴及至全台門市，致力於營造高齡友善的購物空間。目前全台已有517間門市通過「失智友善賣場」認證，設有失智友善設施，包含無障礙通道、友善收銀櫃台及休憩區等，目標在2026年底前擴增至600家。阮秀強調，訓練第一線同仁辨識失智症狀是認證的核心，透過「擬真病人」訓練與專題講座，落實「望、問、留、撥」4步驟，讓第一線員工具備協助失智長者的同理心與應對技巧。

此外，全聯也積極將賣場轉化為預防醫學的社交節點，包括推動「超市健康採購」活動，邀請營養師講解地中海飲食原則，並透過逛超市的方式直接教導民眾如何選購健康食材，提高長者們的學習動機與專注力，降低失智風險。去年更啟動「大全聯健康處方箋」計畫，由醫師規劃動線並設置10道任務關卡，鼓勵長者在室內舒適地走完2,000步以換取小禮物，讓逛超市兼具運動與社交功能。

全聯表示，將持續整合內部職能與外部醫療資源，擴大失智友善賣場比例，並結合健康促進課程與營養教育，建立完整的高齡健康生活支持系統。面對超高齡社會，超市不僅是購物場域，更是守護全民健康的重要夥伴。持續推動「青銀共融」，從員工照護到門市服務，結合採購與「健康處方箋」等創新做法，讓購物成為促進健康的日常行動，持續實現樂齡共融願景。

全聯提供護腰、護腕、省力手套等輔具，打造友善高齡者的工作環境。圖／全聯福利中心提供
全聯提供護腰、護腕、省力手套等輔具，打造友善高齡者的工作環境。圖／全聯福利中心提供

全聯推動「超市健康採購」活動，幫助銀髮族學習健康飲食選擇，降低失智風險。圖／全聯福利中心提供
全聯推動「超市健康採購」活動，幫助銀髮族學習健康飲食選擇，降低失智風險。圖／全聯福利中心提供

全聯實業榮獲2026年第22屆《遠見》ESG企業永續獎—傑出方案「樂齡友善組」楷模獎。圖／全聯福利中心提供
全聯實業榮獲2026年第22屆《遠見》ESG企業永續獎—傑出方案「樂齡友善組」楷模獎。圖／全聯福利中心提供

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