放寬外籍幫傭評估報告曝光 保母每月工時最多「減少近20小時」

勞動部日前大幅放寬外籍幫傭聘僱資格，家有一名12歲以下子女即可申請外傭，挨批造福有錢階級，且事前未進行國人就業及性別衝擊影響評估。勞動部今於行政院性平會提評估報告，內容稱若缺乏配套措施，推估到宅保母每月平均工時將減少14.5至19.4小時，在宅保母則減少12.1至19.4小時。不過，有性平會委員看完直言，「整份報告只是在自圓其說」。

外界憂心，鬆綁外籍幫傭申請資格，恐衝擊本國籍托育及家事服務人員的就業機會。勞動部提出的就業及人權影響評估報告指出，由於到宅保母收費行情高於外籍幫傭約3.5萬元的聘僱成本，且服務內容與幫傭性質相近，因此受到的影響較為顯著。

不過，根據蒐集各方團體意見，多數聘僱外傭家庭仍會持續使用既有托育資源；至於夜間、臨時性照顧及假日彈性人力支援，目前則是需求遠大於供給，因此推估外傭新制不會直接造成到宅保母失業，僅會減少既有接案量及服務時數。

報告指出，依先前聘僱門檻計算，符合資格且實際提出聘僱外傭申請的比率約為5.5%；放寬條件後，若假設申請率維持不變，推估將導致到宅保母每月平均工時減少14.5至19.4小時，在宅保母則減少12.1至19.4小時。

至於對家事服務人員的影響，勞動部報告指出，家事人員服務型態多以日間、短時段為主，加上目前家事服務市場需求仍大於供給，因此外傭新制對既有工時僅產生部分影響，推估家事服務人員每月平均工時約減少6小時。

有性平會委員批評，報告通篇都在「自圓其說」，不斷強調放寬外籍幫傭政策的正當性；況且政策早已上路半個月，如今才提評估報告，意義不大。

勞動部次長李健鴻轉述，會中有委員提醒，應追蹤分析聘僱外傭家庭的申請與需求狀況，也有委員在會中「高聲」表達意見。他說，盼透過家事服務人員、居家托育人員就業支持計畫，降低約4至5成衝擊。