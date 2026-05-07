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放寬外籍幫傭評估報告曝光 保母每月工時最多「減少近20小時」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今於行政院性平會提出放寬家庭外籍幫傭對國內就業及人權影響評估報告，內容指若缺乏配套措施，推估到宅保母每月平均工時將減少14.5至19.4小時，在宅保母則減少12.1至19.4小時。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
勞動部今於行政院性平會提出放寬家庭外籍幫傭對國內就業及人權影響評估報告，內容指若缺乏配套措施，推估到宅保母每月平均工時將減少14.5至19.4小時，在宅保母則減少12.1至19.4小時。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

勞動部日前大幅放寬外籍幫傭聘僱資格，家有一名12歲以下子女即可申請外傭，挨批造福有錢階級，且事前未進行國人就業及性別衝擊影響評估。勞動部今於行政院性平會提評估報告，內容稱若缺乏配套措施，推估到宅保母每月平均工時將減少14.5至19.4小時，在宅保母則減少12.1至19.4小時。不過，有性平會委員看完直言，「整份報告只是在自圓其說」。

外界憂心，鬆綁外籍幫傭申請資格，恐衝擊本國籍托育及家事服務人員的就業機會。勞動部提出的就業及人權影響評估報告指出，由於到宅保母收費行情高於外籍幫傭約3.5萬元的聘僱成本，且服務內容與幫傭性質相近，因此受到的影響較為顯著。

不過，根據蒐集各方團體意見，多數聘僱外傭家庭仍會持續使用既有托育資源；至於夜間、臨時性照顧及假日彈性人力支援，目前則是需求遠大於供給，因此推估外傭新制不會直接造成到宅保母失業，僅會減少既有接案量及服務時數。

報告指出，依先前聘僱門檻計算，符合資格且實際提出聘僱外傭申請的比率約為5.5%；放寬條件後，若假設申請率維持不變，推估將導致到宅保母每月平均工時減少14.5至19.4小時，在宅保母則減少12.1至19.4小時。

至於對家事服務人員的影響，勞動部報告指出，家事人員服務型態多以日間、短時段為主，加上目前家事服務市場需求仍大於供給，因此外傭新制對既有工時僅產生部分影響，推估家事服務人員每月平均工時約減少6小時。

有性平會委員批評，報告通篇都在「自圓其說」，不斷強調放寬外籍幫傭政策的正當性；況且政策早已上路半個月，如今才提評估報告，意義不大。

勞動部次長李健鴻轉述，會中有委員提醒，應追蹤分析聘僱外傭家庭的申請與需求狀況，也有委員在會中「高聲」表達意見。他說，盼透過家事服務人員、居家托育人員就業支持計畫，降低約4至5成衝擊。

保母 勞動部 外籍幫傭

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