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北台灣郵件作業中心又塞爆 中華郵政致歉：加派人力處理
北台灣郵件作業中心（A7）日前正式啟用後，數度發生郵件延遲投遞情形，中華郵政今出面致歉，強調將採取先進先出原則，要求設備廠商工程師隨時待命，確保設備運作正常，也動員鄰近其他郵局全力配合，以加速處理。
中華郵政指出，甫搬遷至桃園市龜山區郵政物流園區之台北郵件處理中心郵件，昨天生部分包裹與掛號（含限時）郵件無法於收寄當日及時封清，恐無法於承諾時效內完成投遞，影響收寄人權益，特此聲明致歉。
中華郵政指出，繼桃園郵局郵件處理中心於今年4月7日遷入郵政物流園區試營運，逐步調適機器設備至穩定狀態後，台北郵件處理中心於5月4日進駐營運，初期包裹人機協作尚稱順利，惟昨天郵件量激增，致部分當日進口郵件無法封清；又適逢五一連假與母親節促銷檔期，掛號郵件暴增積壓。
中華郵政表示，將深自檢討，採取先進先出原則，並要求設備廠商工程師隨時待命，確保設備運作正常。
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