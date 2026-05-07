三班護病比納標準 護理團體反對醫院以缺工卸責

護理團體聯合聲明，三班護病比不宜設計為每年定期檢討調整，因為每年調整或增減標準，將導致護理人力規劃失去穩定依據，堅決反對以人力招募困難作為不符合護病比免責條件。

衛福部明天將與護理代表等相關醫事團體，舉行三班護病比納入醫療機構設置標準會議。護理團體今天晚間發布聯合聲明，對三班護病比相關法案的立場說明，肯定建立護理專業參與機制，但反對模糊化、彈性化三班護病比標準。

聯合聲明指出，三班護病比標準，屬病人安全與醫療品質核心底線，不宜設計為「每年定期檢討調整」。護病比制度需要的是穩定、可預測、可執行法制環境，而非每年重新討論。若每年均重新檢討、調整或增減標準。

聯合聲明提到，三班護病比標準不穩，將導致制度長期處於不確定狀態，各方反覆協商、耗費大量行政與社會成本，不同立場團體難以形成共識，醫院與護理人力規劃失去穩定依據，甚至讓護病比淪為政治與利益角力工具。

聯合聲明主張，三班護病比標準應以病人安全及臨床實證為基礎，一旦入法後，除重大公共衛生事件或重大制度變革外，不宜頻繁調整，更不應每年重啟討論。

聯合聲明表示，堅決反對以「人力招募困難」作為不符合護病比的免責條件，若「招募困難」即可成為免責理由，則三班護病比將失去入法意義，也形同讓制度淪為「有條件、不必真正落實」的空殼法案。

聯合聲明指出，護理界支持合理緩衝期，也理解制度推動需要配套，但絕不接受用「招募困難」取代制度責任；用「彈性認定」架空病人安全；用「例外條款」削弱護理權益；用模糊文字延後改革落實；用每年重啟檢討讓制度失去穩定性。

聯合聲明認為，真正的改革，應該是要求政府、健保制度與醫院共同改善，包含護理薪資與留任制度、工作負荷與職場環境、護理支持系統、病床總量與人力配置管理，三班護病比入設置標準應有明確實施時程與法定責任，確保護理專業團體實質參與決策。