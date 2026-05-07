一緊張就跑廁所…台灣每5人就有1人腸躁症 醫曝：不處理恐影響生活

現代人工作壓力大、作息不規律，不少人長期飽受腹痛、腹瀉或便秘所苦，但到醫院做抽血、超音波甚至大腸鏡檢查，結果卻都正常，讓不少患者懷疑「是不是自己太敏感」。醫師指出，這類情況很可能是「大腸激躁症」，即俗稱的「腸躁症」，雖不致命，但長期不處理可能會影響生活品質、人際關係等。

雙和醫院消化內科主治醫師賴雨欣表示，台灣約每5到10人就有1人有腸躁症，腸躁症屬於「功能性腸道疾病」，也就是腸道結構本身沒有發炎、潰瘍或腫瘤，但腸道運作節奏失調，導致腹痛、腹瀉或便秘反覆發作。與急性腸胃炎不同，腸躁症多為慢性且反覆發作，症狀可能持續數月甚至數年。

賴雨欣說，人體腸道內約有1億個神經細胞，數量與脊髓相近，因此腸道也被稱為「第二個大腦」。大腦與腸道之間，會透過自律神經與荷爾蒙互相影響，因此不少人緊張時會肚子痛、面試前頻跑廁所，都是「腦腸軸」作用的結果。一旦腦腸訊號傳遞失衡，腸躁症患者對腸道刺激就會變得特別敏感。

除了腦腸互動異常外，腸躁症也與腸道敏感度增加、腸道菌叢改變等因素有關。醫師說，部分患者腸道細菌增生後，容易產生大量氣體，引發腹脹、腹瀉等不適；也有人在急性腸胃炎痊癒後，腸道功能未完全恢復，進而演變成慢性症狀。壓力、情緒與作息不正常，也常是誘發或加重症狀的重要原因。

賴雨欣說，壓力確實會影響症狀，但腸躁症並非單純「想太多」，而是多重生理機制共同造成的疾病，並非患者憑空想像。腸躁症診斷主要以症狀為依據，醫師通常會依照國際Rome IV診斷準則評估，包括反覆腹痛、腹痛與排便相關，以及排便頻率或型態改變等。若合併體重異常減輕、血便、貧血、夜間疼痛或大腸癌家族史等警訊，則須進一步檢查，以排除其他疾病。

改善腸躁症，臨床會先以改善患者飲食與生活調整為主，包括避免刺激性食物、建立規律作息，必要時再搭配藥物治療，改善腸道蠕動與腹痛症狀。目前醫學上證據最充足的飲食方式為「低腹敏飲食」，透過減少容易發酵、產氣的食物，降低腹脹與腸胃不適。

賴雨欣說，低腹敏飲食通常分為三階段，第一階段需嚴格限制4到6周，第二階段再逐步將食物加回，觀察身體反應，最後建立個人化的長期飲食模式。此外，規律運動、充足睡眠、壓力管理，以及養成定時進食、細嚼慢嚥的習慣，也有助穩定腸道功能。

賴雨欣提醒，腸躁症目前雖無法完全根治，但大多數患者透過適當調整，都能有效控制症狀。若長期反覆出現腸胃不適，不應迷信偏方或過度追求「排毒」，建議及早就醫，由專業醫師協助找出誘發原因，才能真正改善生活品質。