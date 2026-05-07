逾20年與攝護腺癌抗衡 6旬男經2次「放射性配體治療」幾乎痊癒

過去癌症傳統治療方式都是以手術、化學及放射性治療為主，不過傳統方式難以區分正常細胞及癌細胞，容易引發副作用造成不適，個別化精準治療更能針對患者病灶處置，北榮引進引進放射性配體治療（Radioligand Therapy, RLT），如同「導引飛彈」，能直接針對腫瘤打擊，同時降低對周邊正常組織的影響，目前已核准應用於攝護腺癌及神經內分泌腫瘤，不過需要自費治療。

核醫部主任王昱豐說，傳統治療難以完全區分正常細胞與癌細胞，且全身暴露性暴露導致明顯副作用，治療精準受到結構性問題，而RLT是利用可辨識腫瘤的分子，將放射性物質精準帶到癌細胞，並在細胞內釋放能量，直接破壞其DNA。臨床上常使用的核種包括鎦-177（Lu-177），具有適中的放射能量與治療距離，能有效作用於腫瘤，同時降低對周邊正常組織的影響。相較傳統化學治療或放射線治療，RLT能更精準鎖定癌細胞，減少對正常組織的傷害，在兼顧療效的同時，也更安全穩定。

吳昱豐說，常見副作用包括輕微疲倦、口乾或血球數下降，多數可透過臨床監測妥善控制，目前已核准應用於攝護腺癌及神經內分泌腫瘤，特別是對於晚期或轉移性患者，在傳統治療效果有限時，提供重要的治療選項，未來也有機會拓展至更多癌別。

69歲吳先生逾20年前罹患攝護腺癌，2005年接受根治性攝護腺切除術（RRP）歷經手術、放射治療及長期荷爾蒙治療，並接受新一代荷爾蒙藥物治療，惟病情控制未見好轉，更出現多處骨轉移，屬高風險轉移性攝護腺癌。

核醫部醫師林可瀚表示，吳先生去年因PSA（攝護腺特定抗原）達0.297，經醫療團隊評估後接受Lu-177PSMA放射性配體治療，追蹤顯示療效顯著，僅接受2次療程即達到良好疾病控制，影像顯示腫瘤活性明顯降低，腫瘤指標PSA亦降至接近無法測得。

吳先生表示，過去治療不僅暈眩、心血冠硬化、體力差、骨質疏鬆等，再接受治療後，自己本身受到沒有任何壓力，治療不僅有效且副作用少，一年後現在生活品質佳。

又被稱為「賈伯斯病」的神經內分泌腫瘤的患者，核醫部醫師姚珊汎說，神經內分泌腫瘤早期或局部會依腫瘤位置，採取傳統手術、腹腔鏡或內視鏡方式切除，有些肝臟轉移的腫瘤可用電燒燒除，栓塞或釔90治療，而早期、晚期、轉移性患者藥物治療採用化學、賀爾蒙及標靶療法，局部部晚期、轉移性藥物治療則可運用精準放射標靶或免疫治療。

52歲許小姐為神經內分泌腫瘤的患者，求診時已出現多處肝轉移，經栓塞治療及多線藥物治療後仍無法有效控制病情。在治療反應有限的情況下接受放射性配體治療，將標靶分子與放射線同位素結合的新型複合藥物，注射入患者體內，藉助受體-配體的靶向識別作用，捕捉到腫瘤細胞，繼而將放射線同位素導入腫瘤組織，釋放高能量放射線，殺滅腫瘤細胞的治療效果。

姚珊汎表示，精準放射標靶治療結合精準診斷與治療，幫助縮小腫瘤、改善ˋ症狀與生活品質、延長存活，不僅存活率從平均8.2個月延長至14個月，治療反應率更達約43％，整體存活率超過4年。

許小姐影像顯示腫瘤獲得良好控制，整體生活品質明顯提升，同時是國內首例接受放射性配體治療的病人，自2021年9月治療至今病情穩定。她表示，治療過程相對平穩，副作用可控，讓她對未來更有信心。

北榮副院長李偉強表示，目前已完成超過50名患者、近200人次的治療，建立從影像評估、適應症判定、治療執行到後續追蹤的一條龍照護流程，讓患者能在單一體系中完成完整治療歷程。同時建置專屬放射性同位素治療病房，導入24小時遠端生理監測系統與智慧化照護設備為癌症患者提供新的治療選擇。