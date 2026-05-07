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邵族祖靈祭傳承者高春貴辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北7日電
邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）高家領唱長老高春貴辭世，文化部文化資產局主秘張祐創（右3）7日代表頒贈文化部旌揚狀，由高春貴女兒高鈺婷（左3）代表受贈。（文化部文化資產局提供）中央社
邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）高家領唱長老高春貴辭世，文化部文化資產局主秘張祐創（右3）7日代表頒贈文化部旌揚狀，由高春貴女兒高鈺婷（左3）代表受贈。（文化部文化資產局提供）中央社

邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）高家領唱長老高春貴，4月24日辭世，文化部文化資產局主任秘書張祐創今天出席追思會，並頒贈文化部旌揚狀，由高春貴女兒高鈺婷代表受贈。

根據文資局發布的新聞稿，高春貴（BulawLhkatanamarutaw）生於1969年，自青年時期承襲父親高倉豐長老領唱的職責，擔任「祭歌領唱」重要職務逾30年，熟悉節奏歌詞與禁忌，為Lus'an祭典重要民俗傳承者與實踐者。

高春貴同時深諳邵族祭儀知識與相關技藝，包含「試獵儀式」的陷阱製作、「祖靈屋」營造及「鞦韆祭」的鞦韆製作工法，並帶領部落青年進行傳習教學，對於邵族傳統文化傳承貢獻卓著。

文資局表示，對於高春貴長老一生致力於「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」文化的傳承、保存與維護，及協助部落公共事務推動，甚表感佩。後續將持續輔導協助Lus'an文化的傳承紀錄工作，讓珍貴的原住民族無形文化資產持續傳承發揚。

文化部 高鈺婷 文化資產 原住民

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