邵族祖靈祭傳承者高春貴辭世 文化部頒贈旌揚狀

不少人一胃痛，就直覺認為是吃太辣、壓力太大，甚至有人習慣喝牛奶「養胃」，或是胃痛就醫後，發現症狀轉好就自行停藥。醫師提醒，坊間有許多關於胃潰瘍的觀念其實都是迷思，若延誤治療，嚴重恐導致胃出血，甚至危及

2026-05-07 18:39