泰雅口述傳統保存者楊崇德辭世 文化部將頒旌揚狀

原住民口述傳統「Lmuhuw na Tayal“Bngciq”（泰雅族口述傳統─大豹群）」保存者楊崇德（Yukan Tayax），4月22日辭世，享壽72歲，文化部將頒贈旌揚狀。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部長李遠聞訊深表哀悼；楊崇德長年致力口述傳統保存與傳承，族語能力優異，且具備豐富傳統知識，對於泰雅族文化、歷史、傳統知識的傳承不遺餘力，令人感佩。

新聞稿指出，楊崇德生於1954年，長期投入泰雅族傳統知識的傳承，親自走訪學校、政府機關、教會及各類協會，以口述方式講述日治時期「大豹社事件」，傳承泰雅族大豹群族群精神，促進文化脈絡完整保存。今年經桃園市政府公告，認定為口述傳統「Lmuhuw na Tayal“Bngciq”（泰雅族口述傳統─大豹群）」保存者。

文化部表示，「Lmuhuw」是泰雅族語言智慧的結晶，以口說或吟唱的方式，在開會、談判、提親、結婚、祖靈祭、交誼等各種場合，將所欲傳遞的訊息，以象徵、比喻的手法呈現，傳承族群歷史、慣習與生態環境。

文化部將持續協助桃園市政府保存及傳承這項「口述傳統」，讓具獨特性的原住民族無形文化資產繼續傳唱發揚。